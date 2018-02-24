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Mobiliyum AVM’de Özge Ulusoy rüzgarı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2018 18:43 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk mobilya alışveriş merkezi olan Mobiliyum AVM, ünlü manken Özge Ulusoy’u ve oyuncu Orçun Kaptan’ı ağırladı.

Mobiliyum AVM’de Özge Ulusoy rüzgarı

Türkiye’nin ilk mobilya alışveriş merkezi olan Mobiliyum AVM, ünlü manken Özge Ulusoy’u ve oyuncu Orçun Kaptan’ı ağırladı. Kaptan’ın sunuculuğunu yaptığı programda Ulusoy, yeni moda ürünlerle ilgili merak edilenleri cevapladı.
Türkiye’nin en büyük mobilya yatırımlarından biri konumunda bulunan ve yine Türkiye’nin ilk mobilya alışveriş merkezi olan MOBİLİYUM AVM, önceki gün ünlü manken Özge Ulusoy ve oyuncu Orçun Kaptan’ı hayranlarıyla buluşturdu. Orçun Kaptan’ın sunuculuğunu yaptığı söyleşide konuk olan Özge Ulusoy, yeni trendleri değerlendirdi. Söyleşi öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Özge Ulusoy, “225 bin metrekare alana sahip çok güzel bir AVM’deyiz. İçerisinde bir sürü marka barındırıyor. Annemi getirmediğine yanıyorum. Bu kadar büyük kapalı bir alanda mobilya ile ilgili her şeyi bulabiliyor olmamız çok güzel. Türkiye’de ve Avrupa’da eşi benzeri yok. Ulaşımı çok kolay, 1,5 saatte geldik. İstanbul’un içerisinde bile bir yerden bir yere gitmek 3 saati bulurken buraya 1,5 saatte varabilmek çok güzel" dedi.
Oyuncu Orçun Kaptan ise, “AVM’yi gezme şansı bulduk. Böylesine büyük AVM’leri giyim üzerine görmüştük ama sadece mobilya üzerine olması çok çekici. Hiç karşılaşmayacağımız markaları da görmüş olduk. Yetmemiş daha da büyütüyorlar. Buradan evime mobilya almayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Mobiliyum AVM’de Özge Ulusoy rüzgarı

Mobiliyum AVM’de Özge Ulusoy rüzgarı

Mobiliyum AVM’de Özge Ulusoy rüzgarı

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