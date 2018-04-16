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Münih’te Megastar Tarkan heyecanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 17:20 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan, “fizy Tarkan Konserleri” kapsamında Cumartesi akşamı Münih Zenith Halle’de unutulmaz bir konsere imza attı.

Megastar Tarkan, “fizy Tarkan Konserleri” kapsamında Cumartesi akşamı Münih Zenith Halle’de unutulmaz bir konsere imza attı. Megastar’ın binlerce sevenini enerjisi ve muhteşem sahne şovuyla coşturduğu konserin biletleri günler öncesinden tükendi. Tarkan’ın sekiz konserden oluşan Avrupa turnesinin son durağı Hamburg olacak.
Megastar Tarkan, Şahmeran Entertainment organizasyonuyla ve SM Production katkılarıyla gerçekleşen “fizy Tarkan Konserleri” turnesi kapsamında Cumartesi akşamı Münih’te sevenleriyle buluştu. Konser öncesi kapıda saatlerce bekleyen sevenlerine kulisin penceresinden selam veren Megastar, bu görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Binlerce kişinin Münih Zenith Halle’ye akın ettiği gecede Megastar’ın repertuvarında, 7 yıl aranın ardından çıkardığı “10” albümünden şarkıların yanı sıra efsaneleşen şarkıları da yer aldı.
“Yolla” şarkısıyla geceye enerjik bir açılış yapan Tarkan’a, son albümü “10”da yer alan “Çay Simit”, “Beni Çok Sev”, “Çok Ağladım” gibi şarkılarda binlerce seveni hep bir ağızdan eşlik etti. Megastar, yıllardır dillerden düşmeyen slow şarkıları “Vazgeçemem”, “Unutmamalı” ve “Kayıp”ı da arka arkaya seslendirdiği bölümde salonda adeta bir nostalji rüzgarı estirdi.
Megastar’ın Avrupa maratonu, 29 Nisan’da Hamburg’da Barclaycard Arena’da gerçekleştireceği konserle son bulacak.

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