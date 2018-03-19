HABER

'Müzeyyen' Müzikali Bursa'da sahnelendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2018 22:57 | Son Güncelleme

TÜRK müziğinin duayenlerinden Müzeyyan Senar'ın hayatı ve şarkıları Şevval Sam'ın yorumladığı müzikal ile Bursa'da hayat buldu.

'Müzeyyen' Müzikali Bursa'da sahnelendi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - TÜRK müziğinin duayenlerinden Müzeyyan Senar'ın hayatı ve şarkıları Şevval Sam'ın yorumladığı müzikal ile Bursa'da hayat buldu.
Türk müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar’ın iz bırakan şarkılarını Şevval Sam’ın yorumladığı 'Müzeyyen' Müzikalinde, Senar'ın memleketi Bursa'da sahnelendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikalde Şevval Sam, Senar'ın çocukluğunu, anneliğini, aşklarını, hüzünlerini ve mutluluklarını seyirciyle paylaştı. Şevval Sam, Senar'ın en sevdiği şarkıları da izleyenlerin hayranlıkla karşıladığı bir performans ile seslendirdi. 'Müzeyyen' Müzikalinde Şevval Sam’a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışmış olan müzisyenler Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

'Müzeyyen' Müzikali Bursa'da sahnelendi'Müzeyyen' Müzikali Bursa'da sahnelendi'Müzeyyen' Müzikali Bursa'da sahnelendi'Müzeyyen' Müzikali Bursa'da sahnelendi

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Putin'den 'zafer' konuşmasıPutin'den 'zafer' konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü oyuncu Michelle Rodriguez'in Şanlıurfa gezisi

Ünlü oyuncu Michelle Rodriguez'in Şanlıurfa gezisi

Şahinbey Şehitlerin Emanetine Sahip Çıkıyor

Şahinbey Şehitlerin Emanetine Sahip Çıkıyor

Nilüfer Kadın Korosu Riga yolcusu

Nilüfer Kadın Korosu Riga yolcusu

Diva, Bursa'da konser verdi

Diva, Bursa'da konser verdi

Düğüm Salonu’nun İzmir galasına büyük ilgi

Düğüm Salonu’nun İzmir galasına büyük ilgi

Popstar Salih: Gerçek bir sanatçı olmak istiyorum

Popstar Salih: Gerçek bir sanatçı olmak istiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.