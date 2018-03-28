İSTANBUL, (DHA)- İBRAHİM Düşden, 11 yaşında saz çalarak başladığı müzik yolculuğunu 8 Mart'ta çıkardığı 'Kadınım' şarkısıyla taçlandırdı. 10 parçanın yer aldığı albümde 6 şarkının sözlerinin kendisine ait olmasıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, "Kimin veliahtısınız?" sorusuna ''Kimsenin veliahtı değilim, müziğin kölesiyim. Hem üretip, hem okuyorum'' dedi.

İbrahim Düşden, "Son yıllarda müzik konusunda üretim durdu, her tarz müzikte hep birbirinin aynı eserler çıkıyor. Yeni şeylere ihtiyacımız var'' diye konuştu.

Radyolardaki müzik listelerinde ilk sıraya oturan şarkılarının ardından bir çok sanatçının kendisine ulaşıp söz ve beste istediğini söyleyen sanatçı, katıldığı bir show programında hiçbir zaman playback yapmayacağını daima canlı okuyacağını vurguladı. Ünlü radyocu Rıza Esendemir'in özel bir tv kanalındaki show programının konuğu olan Düşden, programa dev bir orkestrayla katıldı. Canlı konser salonuna dönen program stüdyosunda ünlü radyocu Rıza Esendemir şarkılara kayıtsız kalamayıp kendi programında sahneye fırlayıp dans etti.

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