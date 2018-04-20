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Nazlı Hamarat’ın acı günü

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

Özel bir kanalda yayımlanan moda yarışması ile son dönemlerde adından söz ettiren şarkıcı Nazlı Hamarat’ın babası Zekai Hamarat, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Bandırma’nın tanınmış ailelerinden ve tarihi Marmara Sineması’nın sahibi Mehmet Zekai Hamarat, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Nazlı Hamarat’ın acı günü

Özel bir kanalda yayımlanan moda yarışması ile son dönemlerde adından söz ettiren şarkıcı Nazlı Hamarat’ın babası Zekai Hamarat, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bandırma’nın tanınmış ailelerinden ve tarihi Marmara Sineması’nın sahibi Mehmet Zekai Hamarat, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hamarat’ın cenazesi memleketi Bandırma’ya getirildi. Öğle namazını müteakip Bandırma Haydar Çavuş Camii’nde kılınan cenaze namazına Hamarat ailesinin yakınlarının yanı sıra şarkıcı Nazlı Hamarat da katıldı. Hamarat’ın cenazesi önce Bandırma Sevgi Yolu üzerinde bulunan evlerinin önüne, burada yapılan duanın ardından ise Haydar Çavuş Camii’ne getirildi. Mehmet Zekai Hamarat, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Nazlı Hamarat’ın acı günü

Nazlı Hamarat’ın acı günü

Nazlı Hamarat’ın acı günü

Nazlı Hamarat’ın acı günü

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