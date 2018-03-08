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Nebahat Çehre Diyarbakırlılarla buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

Ünlü sinema sanatçısı Nebahat Çehre, 8 Mart Dünya kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır’a gelerek kadınlarla söyleşi gerçekleştirdi.Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen alışveriş merkezi kiralama ve yönetimi Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi ünlü sinema sanatçısı Nebahat Çehre’yi ağırladı.

Ünlü sinema sanatçısı Nebahat Çehre, 8 Mart Dünya kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır’a gelerek kadınlarla söyleşi gerçekleştirdi.
Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen alışveriş merkezi kiralama ve yönetimi Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi ünlü sinema sanatçısı Nebahat Çehre’yi ağırladı. Burada Diyarbakırlı vatandaşlarla buluşan Çehre kadınların sorularını yanıtlayarak hayatı ile ilgili başından geçen olayları anlattı.
Daha sonra İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çehre, Diyarbakır’a ilk defa geldiğini ve çok memnun olduğunu söyledi. Çehre, “Diyarbakır çok güzel bir şehir kahvenizi de içtim, yemeklerini de tattım. Burada çok büyük bir sevgi seli gördüm, iyi ki geldim Diyarbakır’a. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile burada olmaktan özellikle çok mutluyum. Bütün temennim, inşallah yakın zamanda kadın düşmanlığının ortadan kalkması. Kadınların kıymetinin bilinmesini istiyorum. Kadınlara saygı gösterilmesini, saygı gösterilmesini ve hak ettikleri yere gelmelerini istiyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından Çehre, Büklüm Büklüm şarkısını seslendirdi. Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezine akın eden vatandaşlar da Çehre ile fotoğraf çektirmek için izdihama neden oldu.

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