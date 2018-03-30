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Nefesli çalgılar konseri mest etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 09:47 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi muhteşem bir müzik dinletisine ev sahipliği yaptı.

Nefesli çalgılar konseri mest etti

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi muhteşem bir müzik dinletisine ev sahipliği yaptı. Solistliğini Emre Oral Burç’un yaptığı, Ege Üniveristesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Serdar Kastelli’nin gitar, bağlama ve klavye eşliğinde verdiği Nefesli Çalgılar Konserine Kuşadalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi.
"İbramaki Sanat Galerisi Konserleri" kapsamında düzenlenen dinletide Serdar Kastelli ve orkestrasının icra ettiği Halk Müziği eserleri salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi’nin de izlediği konserde Solist Dansçı Dr. Bora Okdan tarafından sergilenen Zeybek gösterisi ile Kuşadası Elifname Dans Okulu tarafından hazırlanan Kafkas dans gösterisi büyük beğeni aldı.

Nefesli çalgılar konseri mest etti

Nefesli çalgılar konseri mest etti

Nefesli çalgılar konseri mest etti

Nefesli çalgılar konseri mest etti

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