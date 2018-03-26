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Obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

HAKKARİLİ türkücü Aydın Aydın, obeziteye dikkat çekmek için kentin 2 bin 800 rakımında bulunan Merga Bütan Yaylası'nda kar banyosu yaparak, Türkçe ve Kürtçe 'Üç Beyaz Maalesef'i söyledi.

Obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİLİ türkücü Aydın Aydın, obeziteye dikkat çekmek için kentin 2 bin 800 rakımında bulunan Merga Bütan Yaylası'nda kar banyosu yaparak, Türkçe ve Kürtçe 'Üç Beyaz Maalesef'i söyledi.
Türkücü Aydın Aydın, dünyada ve Türkiye’de birçok kişinin sağlığını etkileyen obeziteye dikkat çekmek amacıyla söylediği 'Üç Beyaz Maalesef" türküsünü, Hakkari'de 2 bin 800 rakımda bulunan Merga Bütan Yaylası'nda kar banyosu yaparak seslendirdi. Yaklaşık 1.5 metreyi bulan kar üzerine yakınlarıyla birlikte uzanan Aydın, kızağa binerek Türkçe ve Kürtçe olarak türküsüyü söyledi. Hem obeziteye savaş açtığını hem de Hakkari’nin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediğini belirten Aydın, "1,5 metre kar var. İnsanlar bronzlaşmak için saunalara, solaryumlara binlerce lira para harcıyor. Ben de diyorum ki işte böyle güzel bir festivalde Hakkari'den ötesi yoktur. Hakkari’ye gelin, görüldüğü gibi karla vücudumuzu yıkıyoruz. 3 beyaza una, şekere ve tuza 'hayır' diyoruz. Ama kara 'evet' diyoruz" dedi.
Aydın Aydın ve beraberindekiler, daha sonra soba üzerinde pişirilmiş patates, otlu peynir, bal ve tandır ekmeği yedi.

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Obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptıObeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptıObeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptıObeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptı

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