7. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, Almanya’nın en iyi yaylı çalgılar dörtlüsü olarak değerlendirilen, dünyaca ünlü ve bol ödüllü “Leipzig Quartet” konseriyle başlıyor.

19 Şubat’ta Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi’nde oda müziği hayranlarını ağırlayacak olan Leipzig Quartet, Mozart, Dvorak ve Schumann gibi bestecilerin eserlerinden çalacak. Sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi’nin yaptığı Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında, Avrupa’nın dört bir yanından ve Türkiye’den topluluklar İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Leipzig Quartet konseriyle başlayacak olan oda müziği şöleni, 26 Mart’ta İstanbul Deniz Müzesi’nde Türkiye’nin en popüler oda müziği topluluklarından CSO Cello Quartet konseriyle sona erecek. Festival kapsamında 11 ayrı etkinlik düzenlenecek. Leipzig Quartet, Ars Trio di Roma, Ombre et Soleil, La Sfera Armoniosa ve Johannette Zomer, Rezonans, Philia Trio, Quarter Bassoon Ensemble, Duo SeRa ve CSO Cello Quartet İstanbul’un birbirinden özel ve tarihi mekanlarında sahne alacak.