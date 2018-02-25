HABER

Oğuzhan Koç yeni single sonrası ilk konserini Nevşehir’de verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2018 10:29 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, yeni single’ı sonrası ilk konserini Nevşehir’de verdi.Müzisyenliğinin yanı sıra oyuncu ve senarist kimliğiyle de milyonların sevgisini kazanan Oğuzhan Koç, Nevşehir’de Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, yeni single’ı sonrası ilk konserini Nevşehir’de verdi.
Müzisyenliğinin yanı sıra oyuncu ve senarist kimliğiyle de milyonların sevgisini kazanan Oğuzhan Koç, Nevşehir’de Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. Hayranlarının büyük coşkuyla karşıladığı Oğuzhan Koç, son çalışması ‘Beni İyi Sanıyorlar’ şarkısının yanı sıra sevilen şarkılarını yüzlerce kişiyle birlikte söyledi. Şarkıcı, sahnede kaldığı yaklaşık 45 dakika boyunca zaman zaman hayranlarıyla şakalaştı.
Yeni single çalışması sonrasında ilk kez hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadığını belirten Koç, Nevşehir’e de ilk kez böylesine bir etkinlik için geldiğini söyledi. Koç, “Yeni single dün çıktı. Bugün de ilk defa seyirci biliyor mu, duydu mu, ne hissediyor, beğendi mi beğenmedi mi etkisini görmek için Nevşehir’deyiz. Bakalım ben de heyecanla bekliyorum. 25 Mart tarihinde de Bostancı Gösteri Merkezi’ndeyiz. Çok güzel bir konser hazırlıyoruz. Güzel sürprizlerimiz olacak. Sahnede sürpriz konuklarımız olacak. İstanbul’da uzun zamandır konser vermiyorum. O yüzden oraya çok güzel bir katılım olacağını, çok güzel bir akşam geçireceğimizi düşünüyorum. İstanbulluları da 25 Mart’ta Bostancı’ya bekliyoruz. Nevşehir’e de ilk kez konsere geliyorum. Ben Kapadokya’ya en son lisedeyken gelmiştim. O vakitten beri gelmiyorum. Kısmet bugüneymiş” diye konuştu.
Sanatçı Oğuzhan Koç’un alışveriş merkezinde verdiği mini konser sırasında zaman zaman izdiham yaşandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

Osman Cavcı şimdilerde ne yapıyor?

Osman Cavcı şimdilerde ne yapıyor?

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Irak mahkemesinden flaş karar: 16 Türk kadına idam cezası

Irak mahkemesinden flaş karar: 16 Türk kadına idam cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Gençler, sessiz diskoyu sevdi

Gençler, sessiz diskoyu sevdi

Mobiliyum AVM’de Özge Ulusoy rüzgarı

Mobiliyum AVM’de Özge Ulusoy rüzgarı

Emre Kaya hayranları Forum Erzurum’da buluştu

Emre Kaya hayranları Forum Erzurum’da buluştu

Forum Aydın’da Oğuzhan Koç coşkusu

Forum Aydın’da Oğuzhan Koç coşkusu

Eva Herzigova marka yüzü olmaya devam ediyor

Eva Herzigova marka yüzü olmaya devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.