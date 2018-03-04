Oscar 2018 izle! Oscar ödül töreni Türkçe çeviri ile internetten canlı izleme (Digiturk)

Dünyanın dört bir yanında sinemaseverlerin beklediği ödül töreni için vakit geldi. En prestijli sinema ödüllü olarak kabul edilen Oscar ödül töreninde pek çok dalda çok sayıda ödül dağıtıyor. Ödül törenine dünyanın en büyük sinema yıldızları katılırken yıldızların törenin yapıldığı salona girişleri bile "Kırmızı Halı" adıyla ayrı bir program olarak yayımlanıyor ve izleniyor. Peki Türkiye'de Oscar 2018 ödül törenini Türkçe çeviri ile internetten canlı izlemek için ne yapmak gerekiyor. Oscar 2018 nasıl izlenir?

Türkiye'de Oscar ödül töreni gösterim hakkı Digiturk'te yer alıyor. Digiturk'ün internetten yapacağı yayını ücretsiz olarak takip edebilir ve Oscar 2018'i Türkçe çeviri ile canlı olarak izleyebilirsiniz. Digiturk'ün Oscar yayını bu gece yarısı 12.00'de başlayacak. Yekta Kopan ve Hande Doğandemir'in sunumu ile izleyeceğimiz Oscar programı 00.30'da Kırmızı Halı Geçiş Töreni, 02.30'da Kırmızı Halı ila devam edecek. 04.00'da ise ödül töreninin kendisi başlayacak ve ödüllerin sahipleri açıklanmaya başlayacak. Oscar canlı yayınına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: