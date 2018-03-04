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Oscar 2018 izle! Oscar ödül töreni Türkçe çeviri ile internetten canlı izleme (Digiturk)

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2018 20:46 | Son Güncelleme

Oscar film ödülleri sahiplerini buluyor. En iyi yönetmenden en iyi efekte kadar pek çok dalda yılın en iyi filmlerine dağıtılacak ödüller törenlere açıklanacak. Peki Kırmızı halı ile başlayacak ödül töreni internetten nasıl izlenir? İşte Oscar 2018 internetten izleme rehberi ile bağlantısı ve ödül töreninde boy gösterecek filmler, ödül kategorileri ve Oscar'a ait tüm detaylar...

Oscar 2018 izle! Oscar ödül töreni Türkçe çeviri ile internetten canlı izleme (Digiturk)

Dünyanın dört bir yanında sinemaseverlerin beklediği ödül töreni için vakit geldi. En prestijli sinema ödüllü olarak kabul edilen Oscar ödül töreninde pek çok dalda çok sayıda ödül dağıtıyor. Ödül törenine dünyanın en büyük sinema yıldızları katılırken yıldızların törenin yapıldığı salona girişleri bile "Kırmızı Halı" adıyla ayrı bir program olarak yayımlanıyor ve izleniyor. Peki Türkiye'de Oscar 2018 ödül törenini Türkçe çeviri ile internetten canlı izlemek için ne yapmak gerekiyor. Oscar 2018 nasıl izlenir?

Türkiye'de Oscar ödül töreni gösterim hakkı Digiturk'te yer alıyor. Digiturk'ün internetten yapacağı yayını ücretsiz olarak takip edebilir ve Oscar 2018'i Türkçe çeviri ile canlı olarak izleyebilirsiniz. Digiturk'ün Oscar yayını bu gece yarısı 12.00'de başlayacak. Yekta Kopan ve Hande Doğandemir'in sunumu ile izleyeceğimiz Oscar programı 00.30'da Kırmızı Halı Geçiş Töreni, 02.30'da Kırmızı Halı ila devam edecek. 04.00'da ise ödül töreninin kendisi başlayacak ve ödüllerin sahipleri açıklanmaya başlayacak. Oscar canlı yayınına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

OSCAR 2018 canlı izle (Başlangıç 00.00)

JIMMY KIMMEL SUNUYOR

Oscar 2018'i bu sene geçtiğimiz yıl olduğu gibi komedyen Jimmy Kimmel sunacak. Ödüllerin sunumunu geçmişte Oscar ödülü kazanmış veya ödüle aday olmuş oyuncular yapacak. Her Oscar töreninde olduğu gibi sunucunun nasıl bir açılış yapacağı merak ediliyor. Genellikle komedyenlerin sunum yaptığı Oscar'da açılış kısmı espriler ve şarkılarla zenginleştiriliyor. Geçtiğimiz sene açılış Donald Trump esprileri ile doluydu ki bu sene de Trump ile ilgili şakaların olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MÜZİKLERİYLE KATILACAKLAR

Ödül töreninde bu akşam Oscar ödüllü veya ödül adayı müzisyenler, şarkıcılar müzikleri ile de törende boy gösterecekler. Common, Mary J. Blige, Gael García Bernal, Andra Day, Natalia LaFourcade, Miguel, Keala Settle ve Sufjan Stevens törende sahne alacak isimler.

OSCAR 2018 ADAYLARI

EN İYİ FİLM

  • "Call Me by Your Name"
  • "Darkest Hour"
  • "Dunkirk"
  • "Get Out"
  • "Lady Bird"
  • "Phantom Thread"
  • "The Post"
  • "The Shape of Water"
  • "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

EN İYİ AKTRİST

  • Sally Hawkins, "The Shape of Water"
  • Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"
  • Margot Robbie, "I, Tonya"
  • Saoirse Ronan, "Lady Bird"
  • Meryl Streep, "The Post"

oscar 2018 en iyi kadin oyuncu adaylari

EN İYİ AKTÖR

  • Timothée Chalamet, "Call Me By Your Name"
  • Daniel Day-Lewis, "Phantom Thread"
  • Daniel Kaluuya, "Get Out"
  • Gary Oldman, "Darkest Hour"
  • Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq."

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

  • Mary J. Blige, "Mudbound"
  • Allison Janney, "I, Tonya"
  • Lesley Manville, "Phantom Thread"
  • Laurie Metcalf, "Lady Bird"
  • Octavia Spencer, "The Shape of Water"

oscar 2018 en iyi yardimci kadin oyuncu adaylari

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

  • Willem Dafoe, "The Florida Project"
  • Woody Harrelson, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"
  • Richard Jenkins, "The Shape of Water"
  • Christopher Plummer, "All the Money in the World"
  • Sam Rockwell, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

EN İYİ YÖNETMEN

  • Christopher Nolan, "Dunkirk"
  • Jordan Peele, "Get Out"
  • Greta Gerwig, "Lady Bird"
  • Paul Thomas Anderson "Phantom Thread"
  • Guillermo del Toro, "The Shape of Water"

EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM

  • "A Fantastic Woman"
  • "The Insult"
  • "Loveless"
  • "On Body and Soul"
  • "The Square"

EN İYİ KISA BELGESEL

  • "Edith + Eddie"
  • "Heaven is a Traffic Jam on the 405"
  • "Heroin(e)"
  • "Knife Skills"
  • "Traffic Stop"

EN İYİ BELGESEL

  • "Abacus: Small Enough to Jail"
  • "Faces Places"
  • "Icarus"
  • "Last Men in Aleppo"
  • "Strong Island"

EN İYİ ORJİNAL ŞARKI

  • "Mighty River," "Mudbound"
  • "Mystery of Love," "Call Me by Your Name"
  • "Remember Me," "Coco"
  • "Stand Up For Something," "Marshall"
  • "This is Me," "Greatest Showman"

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

  • "Dunkirk"
  • "Phantom Thread"
  • "The Shape of Water"
  • "Star Wars: The Last Jedi"
  • "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
"The Boss Baby"
"The Breadwinner"
"Coco"
"Ferdinand"
"Loving Vincent"

EN İYİ UYARLAMA SENARYO
"Call Me by Your Name"
"The Disaster Artist"
"Logan"
"Molly's Game"
"Mudbound"

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
"The Big Sick"
"Get Out"
"Lady Bird"
"The Shape of Water"
"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

EN İYİ PRODÜKSÜYON
"Beauty and the Beast"
"Blade Runner 2049"
"Darkest Hour"
"Dunkirk"
"The Shape of Water"

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
"Blade Runner 2049"
"Darkest Hour"
"Dunkirk"
"Mudbound"
"The Shape of Water"

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
"Beauty and the Beast"
"Darkest Hour"
"Phantom Thread"
"The Shape of Water"
"Victoria and Abdul"

EN İYİ SES KURGUSU
"Baby Driver"
"Blade Runner 2049"
"Dunkirk"
"The Shape of Water"
"Star Wars: The Last Jedi"

EN İYİ SES TASARIMI
"Baby Driver"
"Blade Runner 2049"
"Dunkirk"
"The Shape of Water"
"Star Wars: The Last Jedi"

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
"Dear Basketball"
"Garden Party"
"Lou"
"Negative Space"
"Revolting Rhymes"

EN İYİ KISA FİLM
"DeKalb Elementary"
"The Eleven O'Clock"
"My Nephew Emmett"
"The Silent Child"
"Watu Wote/All of Us"

EN İYİ GÖRSEL EFEKTLER
"Blade Runner 2049"
"Guardians of the Galaxy Vol. 2"
"Kong: Skull Island"
"Star Wars: The Last Jedi"
"War for the Planet of the Apes"

EN İYİ KURGU
"Baby Driver"
"Dunkirk"
"I, Tonya"
"The Shape of Water"
"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

EN İY KOSTÜM VE SAÇ TASARIMI
"Darkest Hour"
"Victoria and Abdul"
"Wonder"

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