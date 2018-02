Oyuncu Ahmet Kural ve Murat Cemcir vizyona girecek olan yeni filmleri "Ailecek Şaşkınız" ile ilgili açıklamalar yaptı. Cemcir ve Kural, filmin Avrupa’da alacağı tepkiyi merakla beklediklerini söyledi.

Oyuncu Ahmet Kural ve Murat Cemcir, TGRT EU’da katıldıkları programda 2 Mart’ta vizyona girecek olan yeni sinema filmleri “Ailecek Şaşkınız” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sevilen ikili hayatları ile ilgili samimi açıklamalarda da bulunmayı ihmal etmedi. Ailecek Şaşkınız ile seyirci karşısına çıkan Kural ve Cemcir, oynadıkları karakterler hakkında bilgiler verirken filmin Avrupa’da alacağı tepkiyi merakla beklediklerini söyledi.

Yeni sinema filminde canlandırdığı Ferhat karakteri ile ilgili konuşan Ahmet Kural, ”Bu güne kadar yaptığımız karakterler senaryo gereği kaybedenler, tutunamayanlar, üç erkek, dört erkek.. Bu filimde de babasının yapamadığını bu ikisi yapmış, şirketi iki- üç kat büyütmüşler. Tek olayları çalışmak. Ferhat tabiri caizse yalnız yontulmamış bir tahta. Taki Elif’le karşılaşana kadar. Ondan sonra bir değişim sürecini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“25 yıllık bir arkadaşlıkları var”

Filimde canlandırdığı Gökhan karakterini anlatan Murat Cemcir, ”Çocukluktan beri beraber büyümüşler 25 yıllık bir arkadaşlıkları var. Aile zaten ona bakmış hep. Ferhat’ı sürekli koruyan kollayan her an yanında olan bir adamı oynuyorum ben. Aynı zamanda şirketin finans müdürü ve her ay insanlara milyonlarca maaş öderken, bu kadar para elden çıkıyor ama niye çıkıyor falan gibi eve gidip ağlayan” ifadelerini kullandı.

“Benim hayalim bir bankanın CEO’su olmaktı”

Çocukluğunda CEO olmak istediğini söyleyen Murat Cemcir, “Benim hayalim bir bankanın CEO’su olmaktı. Şuan bir banka reklamı çekiyorum. Aslında hayali doğru görmüşüm ama biraz flu görmüşüm. İçerisinde olayım derken, billboardlarda falan yer alabildik” dedi.

“Müzisyen olmak isterdim”

Oyunculuk yapmasaydım yine sanatın her hangi bir dalı ile ilgilenmek isterdim diyen, Ahmet Kural, ”Müzisyen olmak isterdim. Oyuncuyum ben ata binmeyi öğrendik. Her hangi bir müzikal çalmayı öğreniyorum. Aşçılık eğitimi aldım. Orta okuldan itibaren yaramaz bir çocuktum. Babamın yapma dediği şeyleri yapmayı çok seviyordum. Çocukluğumda haber spikeriydim laf taşırdım” diye konuştu.

Filmin Avrupa’da ne zaman vizyona gireceğin anlatan Murat Cemcir, “9 Marta Frankfurt’dayız. 10 Mart’ta Dortmund’dayız. 11 Mart’ta Belçika ve Rotterdam’dayız. Oradaki salonlarla ilgili filmin hesabından bildireceğiz. Burada da gezeceğiz ama burada her zaman karşılaşa biliyoruz. Münih’te o coşkuyu onlarla yaşamak çok istiyoruz. Şarkı zamanı acayip bir ilişki oluştu aramızda ben o kadar düşünmüyordum. Şarkıyı bir tek biz biliyoruz zannediyordum. Bu filimi de beğenecekler mi çok merak ediyoruz” dedi.