Oyuncu Alperen Duymaz: “Direniş Karatay filmi İç Anadolu ve Konya’daki gençler için önemli"

KTO Karatay Üniversitesi’nin yapımcılığında 9 Mart’ta vizyona giren "Direniş Karatay" filminde Kutay karakterini canlandıran oyunca Alperen Duymaz, Direniş Karatay filminin ülkemiz için önemli olduğunu fakat o coğrafyada yaşayan İç Anadolu gençleri, Konya’daki gençler için daha da önemli olduğunu söyledi. Kösedağ Savaşı sonrasında Konya’da Emir Celaleddin Karatay’ın Moğollar’a karşı başlattığı mücadeleyi konu alan Direniş Karatay filmine, ilişkin filmde Kutay karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alperen Duymaz açıklamalarda bulundu. Oyuncu Alperen Duymaz “Direniş Karatay” filmi ile Anadolu Selçuklu Devleti’ni tanıma fırsatı bulduğunu anlatarak, "Senaryoyu okuduğumda hayatımın işi dedim. Oynadığım karakter bir oyuncu olarak herkesi heyecanlandırırdı. Canlandırdığım Kutay karakteri hakkında bilgi sahibiydim, fakat bu kadar derine inince rolümün önemini anladım. Konya’da geçirdiğimiz süreç benim için bir okul oldu adeta. Hem Moğolları tanıdım hem de Anadolu Selçuklu Devleti’nin büyüklüğünü görme fırsatını yakaladım “Direniş Karatay” film çalışmaları esnasında” dedi.

“Filmimiz İç Anadolu gençleri, Konya’daki gençler için önemli"

İç Anadolu insanının “Direniş Karatay” filmi için önemine değinen ve özellikle coğrafyanın filme sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Oyuncu Duymaz, “Gençlerin tarihi ile ilgili bilmesi gerekenleri çektik. Bu topraklarda yaşayan her insanın öğrenmesi gereken bir tarihi işledik filmimizde. Filmimiz ülkemiz için önemli fakat o coğrafyada yaşayan İç Anadolu gençleri, Konya’daki gençler için daha da önemli. Milletlerin gelecekleri gençlerdir, bizim tarihimizde önemli noktalardan birisi de tüm zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesidir. Celaleddin Karatay’ın umudu, hürriyet arayışı, gençler için örnek teşkil etmeli ve filmimiz mutlaka izlenmeli” diye konuştu.