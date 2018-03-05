HABER

Oyuncu Murat Yıldırım, Özbek filminde rol alacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 20:43 | Son Güncelleme

Oyuncu Murat Yıldırım, Özbek yönetmen Muhlisa Azizova’nın “Scorpion” adlı psikolojik gerilim filminde rol alacak.Sinema ve dizi oyuncusu Murat Yıldırım, genç Özbek yönetmen Muhlisa Azizova’nın “Scorpion” adlı psikolojik gerilim filminde rol alacak.

Oyuncu Murat Yıldırım, Özbek yönetmen Muhlisa Azizova’nın “Scorpion” adlı psikolojik gerilim filminde rol alacak.
Sinema ve dizi oyuncusu Murat Yıldırım, genç Özbek yönetmen Muhlisa Azizova’nın “Scorpion” adlı psikolojik gerilim filminde rol alacak. İki kardeşin hayat hikâyesini anlatan filmin çekimleri Özbekistan, Rusya ve Fas’ta yapılacak. Murat Yıldırım’ın oynayacağı sahneler ise Özbekistan’daki Buhara kentinde çekilecek. Oyuncuya Özbekistan’daki çekimlerde güzel eşi İmane Elbani eşlik edecek.
Taşkent Sanat ve Kültür Enstitüsü ikinci sınıf öğrencisi olan Muhlisa Azizova, çektiği tek kısa metraj filmi “Barış Sahili” ile Cannes Film Festivali’ne katılmayı başararak, umut vaat eden yönetmen unvanını almıştı.

O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...
İstanbul'da panik anları!İstanbul'da panik anları!
Padişahların sırlarıPadişahların sırları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

Eşini öldürdü, kanlı elleriyle Facebook'tan canlı yayın yaptı

Eşini öldürdü, kanlı elleriyle Facebook'tan canlı yayın yaptı

İş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü

İş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oscar 2018 ödülleri sahiplerini buldu! İşte tüm dallarda Oscar'ın kazananları

Oscar 2018 ödülleri sahiplerini buldu! İşte tüm dallarda Oscar'ın kazananları

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü ünlü sanatçıların klip çekimleri için mekan oldu

Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü ünlü sanatçıların klip çekimleri için mekan oldu

Magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimler belli oldu

Magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimler belli oldu

Elazığlı Yuri Boyka

Elazığlı Yuri Boyka

Diriliş Ertuğrul kadrosuna 4 yeni isim

Diriliş Ertuğrul kadrosuna 4 yeni isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.