Oyuncu Timur Acar, Sinema Akademisi öğrencileriyle mesleki tecrübelerini paylaştı

Sinema sanatını seven gençler için Çekmeköy Belediyesi tarafından kurulan Sinema Akademisi öğrencileriyle buluşan oyuncu Timur Acar, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, oyunculuğa ilişkin soruları cevapladı.

Sinema Akademisi öğrencileri 3’üncü haftayı geride bıraktı. Turgut Özal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen her hafta ünlü bir ismin konuk olduğu eğitimlerin üçüncü haftasında tiyatro ve sinema oyuncusu Timur Acar konuk eğitmen olarak öğrencilerle buluştu.

Sektöre giriş hikayesini öğrencilerle paylaşan Acar, "Tiyatroyla tanışmam 1999 depremine denk geldi. Depremden sonra tabii ki ilk etapta acılar sarıldı. Ama ikinci evreye gelindikten orada tiyatro devreye girdi. Orada küçük çocuklar vardı ve unutamıyorlardı yaşadıklarını. Yani bir felaket yaşanıyor, akrabalar toprağa veriliyor ama genç kuşaklar için de bir şeyler yapmaları gerekiyor. Bu ne dans, ne eğlence. Burada tiyatro devreye girdi. Kasabamıza Adapazarı’nda evini kaybeden bir tiyatro yönetmeni geldi. Biz de orada önder bir tayfa olduğumuz için bizi çağırdı. Biz gittik 5-6 arkadaş. Oynayacak olarak gitmedik, destek olmak için gitmiştik. Tiyatroyla böyle tanıştım ben. Benim için sahne hayatı başlamış oldu. 1999 depremi herkesin hayatın bir dönüm noktası. Benim için de böyle oldu" dedi.

Öğrencilerin oyunculuğa ilişkin sorularını da cevaplayan Acar, bir öğrencinin, ’Birden çok karaktere girdiniz. Bu karakterleri değiştirirken zorluklar yaşadınız mı?’ sorusuna, "Yaşamadık. Bizim aldığımız eğitim bu. Bunu yapmak için eğitim aldık yani. Karakterleri çizerken beslendiğimiz karakter var, yönlendiren insanlar var, o yüzden çok fazla o virajlardan dönebiliyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

Sanata yeteneği olan insanların profesyonelliğe giden yolda donanımlı bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlamak amacıyla kurulan Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi’nde, oyunculuk, yönetmenlik, senaryo, prodüksiyon, teknik bölümlerle ilgili dersler veriliyor. Yaklaşık 500 öğrencisinin kayıt yaptırdığı akademide dersler Mayıs ayına kadar devam edecek.