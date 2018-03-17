(Özel Haber) Ünlü oyuncu Uğur Bilgin: “Ya gülmezlerse korkusu hep oluyor”

Güldür Güldür’deki performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Uğur Bilgin, komedi oyunculuğu yaparken insanların gülmemesine karşı bir korku taşıdığını belirterek, “Bende olan bir şey, ya gülmezlerse korkusu tabii ki hep oluyor. Doğaçlama yapmayı hiçbir zaman sevmedim, illa bir metin olsun, bir yere sırtımı yaslayayım. Çünkü doğaçlama zor” dedi.

Güldür Güldür’deki "Konyalı Enişte" tiplemesiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Uğur Bilgin, Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi eğitimleri kapsamında öğrencilerle buluştu. Turgut Özal Kültür Merkezi’ndeki eğitimlerde oyuncu Erdem Baş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşinin konuğu olan ünlü oyuncu, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Bilgin, genel sanat yönetmenliğini deneyimli oyuncu Burak Hakkı’nın üstlendiği akademide sanata ilgisi olan gençlere mesleki yolculuğunu ve yer aldığı projelerdeki deneyimlerini anlattı. Yabancı dil bilmemesinin eksikliğini duyduğunu ifade eden Bilgin, “Moraliniz hep yüksek olmalı, iş yapmadığın sürece hep kendini sorguluyorsun. Acaba ben yetersiz miyim diyorsun. Bir şeyin pişmanlığını ben çok duyuyorum. Keşke bir yabancı dilim olsaydı, çünkü yurt dışında çok acayip şeyler oluyor, eğitimler veriliyor. Oyunculuk orada okuldan mezun oldum ve bitti değil, devam ediyor. Onlara katılmak güzel olabilirdi diye düşünüyorum” diye konuştu.