Özel harekatçı polisin gerçek hayat hikayesi beyaz perdede

Bir özel harekat polisinin gerçek yaşam hikayesinden hareketle beyaz perdeye uyarlanan "Kızım ve Ben" filmi 6 Nisan’da vizyona girecek. Filmin yayınlanan fragmanı ise dört milyon izlenmeye ulaştı.
Başrollerini Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu ve Zülal Memişoğlu’nun paylaştığı ve bir özel harekat polisinin gerçek hayat hikayesini anlatan "Kızım ve Ben" filmi 6 Nisan’da vizyona girecek. Filmin fragmanı ise sosyal paylaşım sitesinde yayınlandı. Youtube üzerinden paylaşılan tanıtım videosu şu ana kadar dört milyona yakın kişi tarafından izlendi.
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