HABER

Özel harekatçı polisin gerçek hayat hikayesi beyaz perdede

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 12:01 | Son Güncelleme

Bir özel harekat polisinin gerçek yaşam hikayesinden hareketle beyaz perdeye uyarlanan "Kızım ve Ben" filmi 6 Nisan’da vizyona girecek.

Bir özel harekat polisinin gerçek yaşam hikayesinden hareketle beyaz perdeye uyarlanan "Kızım ve Ben" filmi 6 Nisan’da vizyona girecek. Filmin yayınlanan fragmanı ise dört milyon izlenmeye ulaştı.
Başrollerini Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu ve Zülal Memişoğlu’nun paylaştığı ve bir özel harekat polisinin gerçek hayat hikayesini anlatan "Kızım ve Ben" filmi 6 Nisan’da vizyona girecek. Filmin fragmanı ise sosyal paylaşım sitesinde yayınlandı. Youtube üzerinden paylaşılan tanıtım videosu şu ana kadar dört milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştıTürkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Beyaz Show bu akşam iptal! Sebebi...Beyaz Show bu akşam iptal! Sebebi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Şok etkisi yaratan futbolcu ölümleri!

Şok etkisi yaratan futbolcu ölümleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oscar 2018 ödülleri sahiplerini buldu! İşte tüm dallarda Oscar'ın kazananları

Oscar 2018 ödülleri sahiplerini buldu! İşte tüm dallarda Oscar'ın kazananları

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü ünlü sanatçıların klip çekimleri için mekan oldu

Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü ünlü sanatçıların klip çekimleri için mekan oldu

Magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimler belli oldu

Magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimler belli oldu

Elazığlı Yuri Boyka

Elazığlı Yuri Boyka

Diriliş Ertuğrul kadrosuna 4 yeni isim

Diriliş Ertuğrul kadrosuna 4 yeni isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.