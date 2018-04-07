(Özel) Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz: “Oyuncu olmasaydım tır şoförü olmayı isterdim”

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, komedi oyunculuğu yapmanın zorluğunu belirterek, “Süreler çok uzun olduğu için komedi yapmak zor. Eğer oyuncu olmasaydım tır şoförü olmayı isterdim, çok keyifli bir iş” dedi.

"Ayrılsak da Beraberiz", "Yahşi Cazibe" gibi milyonların beğenisini kazanan yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi kapsamında verilen eğitimlerde öğrencilerle bir araya geldi. Turgut Özal Kültür Merkezi’ndeki eğitimlerde oyuncu Erdem Baş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşinin konuğu olan ünlü oyuncu, öğrencilik yıllarından, oyunculuk hayatına kadar yaşadığı deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Genel sanat yönetmenliğini tecrübeli oyuncu Burak Hakkı’nın yaptığı akademide, öğrencilerle buluşan oyuncu, gençlerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, komedi oyunculuğu yaparak insanları güldürmeyi çok sevdiğini ancak yapımların sürelerinden dolayı komedi oyunculuğu yapmanın zor olduğunu belirtti.

“Oyuncu olmasaydım tır şoförü olmayı isterdim”

Komedi oyunculuğu yapmayı çok sevdiğini, oyuncu olmasaydı tır şoförlüğü yapmak isteyeceğini ifade eden Hakan Yılmaz, “Kolay olmuyor, çok çalışmak lazım. 2 kere konservatuar sınavlarına girdim, kazanamadım. Ondan sonra askere gittim, olmaz dediler senden; olur dedim, devam ettim hala oldurmaya çalışıyorum. Eğer oyuncu olmasaydım tır şoförü olmayı isterdim, ben çok seviyorum. Bana çok değişik bir meslek geliyor tır şoförlüğü, çok güzel tırlar var, çok keyifli bir iş. Komedi yapmayı, insanları güldürmeyi çok seviyorum. Ben biraz sürelerin uzunluğundan da bahsedeceğim, süreler çok uzun olduğu için komedi yapmak zor” ifadelerini kullandı.

15 ile 81 yaş arası vatandaşların eğitim için başvurduğu akademide; öğrencilere oyunculuk, yönetmenlik, senaryo, yapım ve teknik bölümler alanında eğitim veriliyor. Akademiye 500’e yakın öğrenci kayıt yaptırırken Mayıs ayına kadar devam edecek dersler her cumartesi ve pazar sabah saat 10.30-12.30 arasında gerçekleştiriliyor. Eğitimler kapsamında her hafta ünlü bir isim öğrencilerle bir araya geliyor.