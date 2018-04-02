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(Özel) Ünlü oyuncu Müjde Uzman’ın Radyocu Ceyhun Yılmaz’a açtığı hakaret davası gergin geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Katıldığı televizyon programında diğer konuk ünlü oyuncu Müjde Uzman’a hakaret ettiği iddia edilen radyocu Ceyhun Yılmaz’a açılan davanın görülmesine devam edildi.

Katıldığı televizyon programında diğer konuk ünlü oyuncu Müjde Uzman’a hakaret ettiği iddia edilen radyocu Ceyhun Yılmaz’a açılan davanın görülmesine devam edildi. Avukatlar arasında karşılıklı gerginliğin yaşandığı duruşmada mahkeme avukatlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Radyocu Ceyhun Yılmaz ve ünlü oyuncu Müjde Uzman’ın 2015 yılında konuk olduğu bir televizyon programında sunucunun Uzman’a sorduğu “Mesleğiniz nedir?” sorusuna Yılmaz’ın fısıldayarak hakaret içerikli (“o...luk”) ifadeleri kullandığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Müjde Uzman, programın ardından kullandığı sözler üzerine Yılmaz’dan şikayetçi olmuştu.
Uzman’ın şikayeti üzerine ünlü radyocu hakkında hakaret suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 12’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya şikayetçi Müjde Uzman ve sanık Ceyhun Yılmaz katılmazken avukatları salonda hazır bulundu.
"Olay sonrası birlikte akşam yemeği yediler"
Duruşmada dinlenen tanık restoran işletmecisi Adnan Çam, “Müjde ve Ceyhun’u tanıyorum müşterim olurlar. Olaydan sonra işlettiğim lokantaya birlikte akşam yemeği yemeğe gelmişlerdi. Yemek esnasında bu konuyla ilgili kimse bir şey konuşmadı” dedi.
Daha sonra Ceyhun Yılmaz’ın avukatı Onur Burak Büyüksökmen’in, tanığa sorduğu soruya müdahale eden Uzman’ın avukatı Feyza Altun, “Size kadın düşmanlığı yaptırmayacağım” dedi. Hakimin müdahale etmesi üzerine konuşan Uzman’ın avukatı, “Karşınızda çocuk yok. Kadın düşmanlığı yapıldığı yerde konuşacağım” dedi. Hakimin son uyarısına uymayan Uzman’ın avukatının sözlerini zapta geçirildi.
Bu sırada söz alan sanık avukatı Onur Burak Büyüksökmen ise, “Duruşma salonuna değil, sinema salonuna döndü” ifadelerini kullandı.
Ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için taraflara süre verdi.
Hakim duruşma sırasında kullandığı sözler nedeniyle avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulunulmasını hükmederek duruşmayı erteledi.

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