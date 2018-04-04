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Paris Hilton, Dosso Dossi'de podyuma çıkacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

DOSSO Dossi Fashion Show ve The Land of Legends Theme Park ortaklığında 10 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirilecek büyük şovun ilk sürpriz ismi, Hilton otellerinin varisi Paris Hilton oldu.

Paris Hilton, Dosso Dossi'de podyuma çıkacak

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- DOSSO Dossi Fashion Show ve The Land of Legends Theme Park ortaklığında 10 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirilecek büyük şovun ilk sürpriz ismi, Hilton otellerinin varisi Paris Hilton oldu. Paris Hilton podyumda, dört kıyafet sergileyecek.
Geçen yıl Victoria's Secret'in ünlü Brezilyalı modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'u aynı anda podyuma çıkararak dünya genelinde büyük ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl da iddialı bir şova hazırlanıyor. 7-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show, dünyaca ünlü isimleri Antalya'da ağırlayacak. The Land of Legends Theme Park'ta 10 Haziran'da düzenlenecek defilede podyumda yürüyecek ilk isim Paris Hilton oldu. Hilton otellerinin varisi olan sosyetik güzel Paris Hilton, defilede dört kıyafet sergileyecek. Paris Hilton, özel hazırlanacak podyumda yaklaşık 50 mankenle birlikte yürüyecek.
HEM İŞ HEM TATİL
Türkiye'yi çok sevdiğini her fırsatta belirten Paris Hilton, podyuma çıkardığı dünyaca ünlü isimler nedeniyle Dosso Dossi Fashion Show'u da yakından takip ettiğini söyledi. Kendisine yapılan teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini ifade eden Paris Hilton, "Antalya'da olacağım için çok mutluyum. Hem iş hem tatil fırsatı bulacağım" dedi.
YENİ İSİMLER YOLDA
Brezilyalı dört top modeli podyuma çıkararak geçen yıl büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Bu yıl da çok iddialıyız. Uzunca süre konuşulacak bir şova hazırlanıyoruz. İlk meleğimiz Paris Hilton oldu. Yakın bir zamanda yeni isimlerimiz de netleşecek. Podyumumuzda dünya starları yürümeye devam edecek. Dünyanın gözü yine Türkiye'de, Antalya'da olacak" diye konuştu.

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Paris Hilton, Dosso Dossi'de podyuma çıkacakParis Hilton, Dosso Dossi'de podyuma çıkacak

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