Paris Hilton İstanbul’dan geçti

Dünyaca ünlü Hilton oteller zincirinin varisi Paris Hilton, aktarmalı olarak Ukrayna’ya gitmek üzere geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, yolcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde önce kaybedip sonra bulduğu 2 milyon dolarlık yüzükle İstanbul’dan geçen ünlü ismi karşısında gören yolcular, fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.

Dünyaca ünlü Hilton oteller zincirinin varisi ABD’li şarkıcı, aktris, model ve moda tasarımcısı Paris Hilton, Ukrayna’ya gitmek üzere aktarmalı olarak ABD’den İstanbul’a geldi. Türk Hava Yolları’nın TK10 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 17.50’de Atatürk Havalimanı’na inen Paris Hilton, yolcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yolcular fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

Atatürk Havalimanına inişinin ardından nişanlısı Chris Zylka ile terminal binasına el ele giren Paris Hilton’u karşısında gören çok sayıda yerli ve yabancı yolcu kısa süreli şaşkınlığın ardından ABD’li yıldız isimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Paris Hilton, hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Ünlü model, dakikalar içinde onlarca hayranıyla fotoğraf çektirdi. Çok sayıda yolcu da karşılarında gördükleri Paris Hilton’u cep telefonlarına kaydetti.