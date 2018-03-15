Pazen Manisa’daki defilede çiçek açtı

Anadolu kadınının yıllardır sedir örtüsü, bebek battaniyesi, şalvar gibi kıyafetlerinde kullandığı pazen kumaşı, Manisa’nın Salihli ilçesinde üniversite öğrencilerinin tasarımları ile yeniden hayat bulurken, öğrenciler kendi tasarımlarının mankenliğini de kendileri yaptı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu (MYO) Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin hazırladığı ’Pazen Çiçek açtı’ defilesi Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Öğretim Görevlileri Figen Emre ve Filiz Tepeci yönetiminde gerçekleştirilen defilede öğrenciler kendilerinin tasarlayıp diktikleri, pazen kıyafetleri sundu.

Tekstil Teknolojisi Bölümü öğrencisi olduğunu vurgulayan İlayda Çetin, “Bugün burada arkadaşlarımızla birlikte tasarlayıp diktiğimiz pazenlerini sunumunu gerçekleştirdik. Hepimiz ilk defa sahne tecrübesinde bulunduk. Çok heyecanlıydık, ama emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyuz” dedi. Salihli MYO Moda Tasarımı Programı olarak ilk kez pazen defilesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Öğretim Görevlisi Figen Emre, “Bugün burada 48 adet koleksiyonumuzu tanıttık. Öğrencilerimiz hazırladıkları pazenleri, öz değerlerimize uygun bir şekilde sunumlarını gerçekleştirdi. Biz bugün burada pazeni yeniden hayata geçirmek istedik” dedi.

Pazenin kültürümüze ait bir kumaş olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Filiz Tepeci ise, “Pazen kumaşı daha çok Anadolu kadınlarının şalvarlarında, sedir örtülerinde ve bebek battaniyelerinde kullanılan bir kumaştır. Biz unutulmaya yüz tutmuş pazene yeniden can verip, hayatımıza sokmak istedik ve modernize ettik. Başlangıçta bu kadar çok modernize edileceğini tahmin etmemiştik. Fakat karşımıza öyle güzel kıyafetler çıktı ki, günlük yaşantıda giyilebilen kıyafetlerden, abiye kıyafetlere kadar birçok model tasarladık ve öğrencilerimizle birlikte diktik” şeklinde konuştu.

Defile hazırlığının yaklaşık 5 ay sürdüğünü ifade eden Tepeci, “İlk başta aklımızda çok fazla model ve tasarım yoktu. Ancak pazen bizi alıp öyle yerlere götürdü ki, model ve tasarımlar ortaya çıktı. Bizim geleneğimizi yansıttığı için günlük yaşantımızda kullanabileceğimiz modeller ortaya çıktı” dedi.

Pazen çiçek açtı defilesini Kaymakam Turgut Çelenkoğlu’nun yanı sıra MCBÜ Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber, Salihli Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, davetliler ve öğrenciler izledi.