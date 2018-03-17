HABER

Popstar Salih: Gerçek bir sanatçı olmak istiyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2018 19:48 | Son Güncelleme

KANAL D ekranlarında yeniden başlayan Popstar 2018'in ilk haftasını birinci bitiren Edirneli Salih Zülüfoğlu, en büyük hayalinin gerçek bir sanatçı olmak olduğunu söyledi.

EDİRNE, (DHA)- KANAL D ekranlarında yeniden başlayan Popstar 2018'in ilk haftasını birinci bitiren Edirneli Salih Zülüfoğlu, en büyük hayalinin gerçek bir sanatçı olmak olduğunu söyledi. Kanal D'de yeniden ekrana gelen Popstar 2018'in ilk yarışmasında söylediği 'Devlerin Aşkı' isimli şarkıyla hafta birincisi olan Edirneli Salih Zülüfoğlu, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Evli ve 10 aylık bir erkek çocuk babası Zülüfoğlu, 13-14 yaşından beri müzik piyasasının içinde olduğunu söyledi. Aynı zamanda keman çaldığını belirten Zülüfoğlu, "Konservatuvarı bitiremedim. Eğitim hayatım iyi değildi. Tembel biriydim okulda. Okumayı sevmiyordum. Orta birinci sınıfı okumadım. Çalışmadığım için normal derslerden, keman dersimden değil, normal derslerden kaldım. Kemanda başarılıydım. Eğitim derslerinden kaldım" dedi. Daha önce de farklı ses yarışmalarında kendini göstermeye çalıştığını dile getiren Salih Zülüfoğlu, "Devamlı yarışmalarda kendimi göstermeye çalıştım ama başarılı olamadım. Umarım bu yarışmada olurum. Bu haftanın birincisiyim. Anne tarafımda müzik yapan var. Baba tarafımda yok. Sesimin güzel olduğunu herkes söylüyor. Düğünlerde, mahallede şarkı söylüyorum. Küçükken televizyonda bir şarkı çıkar hemen beynime, hafızama alırdım. Normalde gazinoda şarkı söylüyorum. Sesimle para kazanıyorum. Sesim ön palana çıktığından beri keman çalmayı bıraktım. Sesimi ön planda tutmak istedim. Verseler nota okurum. Ses Allah'ın vergisi. Ben kendim gibi okuyorum ama notalara bakıldığında nota okumuşum gibi. Ben yarışmaya çıktığımda Bülent Ersoy notaları takip etti. Sonra sahneye fırlattı kağıtları" diye konuştu. Hedefinin gerçek bir sanatçı olmak olduğunu belirten Zülüfoğlu, "Popstar olmak şan okumak değil. Giyiminle, konuşmanla, insanlara hitabınla, insanların gözünde iyi biri olmakla pop star olunur. Sahne adabıyla. En büyük hedefim gerçek sanatçı olmak, güzel bir albüm yapmak, en güzel yerlerde, en güzel sanatçılarla çalışmak" dedi.

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendiSonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Cübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret ettiCübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti
Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI YAYIN

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğüm Salonu’nun İzmir galasına büyük ilgi

Düğüm Salonu’nun İzmir galasına büyük ilgi

Popstar Salih: Gerçek bir sanatçı olmak istiyorum

Popstar Salih: Gerçek bir sanatçı olmak istiyorum

(Özel Haber) Ünlü oyuncu Uğur Bilgin: “Ya gülmezlerse korkusu hep oluyor”

(Özel Haber) Ünlü oyuncu Uğur Bilgin: “Ya gülmezlerse korkusu hep oluyor”

Bülent Ersoy’u mest eden Salih, konservatuvardan atılmış

Bülent Ersoy’u mest eden Salih, konservatuvardan atılmış

Hilton’da canlı müzik keyfi

Hilton’da canlı müzik keyfi

Bu da Malatyalı Azer Bülbül

Bu da Malatyalı Azer Bülbül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.