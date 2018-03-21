HABER

Popstar Salih’e Diva’dan nasihat: “Halk insanı vezirde eder rezil de”

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 21:46 | Son Güncelleme

Geçen hafta 4 jüri üyesinden tam puan alarak Popstar 2018 yarışmasının birincisi ve yarışmanın en dikkat çeken ismi olan Salih Zülüfoğlu, bu hafta istediği performansı sergileyemedi.

Popstar Salih’e Diva’dan nasihat: “Halk insanı vezirde eder rezil de”

Geçen hafta 4 jüri üyesinden tam puan alarak Popstar 2018 yarışmasının birincisi ve yarışmanın en dikkat çeken ismi olan Salih Zülüfoğlu, bu hafta istediği performansı sergileyemedi. Geçen hafta yarışmacının sesi karşısında etkilenen jüri üyesi Bülent Ersoy, önündeki nota kağıtlarını sahneye fırlatırken bu hafta ise performansını beğenmediği Zülüfoğlu’na nasihatte bulundu.
Yıllar sonra yeniden başlayan Popstar 2018’in ilk bölümüne Edirneli yarışmacı Salih Zülüfoğlu ‘Devlerin Aşkı’ şarkısıyla damga vurmuştu. Bu hafta Zülüfoğlu, ‘Sabahlar Uzak’ şarkısını seslendirirken şarkıdan çok sahne performansına önem verdi. Sahnede de istediği şovu yapamayan Zülüfoğlu, bu hafta istediği puanı alamadı. Zülüfoğlu, 4 jüriden ortalaması 77 buçuk puan alabildi.

“Halk insanı vezirde eder rezil de eder”
Bülent Ersoy, Zülüfoğlu’na asla ‘Ben oldum’ düşüncesinde olmaması gerektiğini ifade ederek, “Bu eserde geçen haftaki gibi değildiniz. Bu görülen şey. Sakın rahatlamayınız. Bu işler hiç belli olmaz çocuğum. Oldum demeyeceksin asla. Onun ne haddine biz olmadık daha. Olacak iş değil. ‘En iyi biliyorum diyenin dahi o kuyunun dibinde yine öğrenecekleri vardır. Bunu kulağınıza küpe ediniz çocuğum. Ve hiçbir zaman ‘oldum’demeyeceksiniz. Bu tavsiyemdir. Dinlersiniz, dinlemezsiniz. Ama hiç güvenmeyin. Halk insanı vezirde eder rezil de eder. Bir anda. Hiç güvenmeyeceksiniz” dedi.

“Geçen haftaki performansının 3’te biri bile değildi”
Bir başka jüri üyesi Armağan Çağlayan ise, “Olmadı. Çünkü tribüne oynamaktan vazgeçmezsen eğer. Ben geçen hafta Osman Tan’ı aradım. ‘Haftaya öyle abartacak ki, kendi kendinin karikatürüne dönecek.’ dedim. Dediğimi yaptın. Çünkü star olmak yüzde 80 zeka işidir. Geçen haftaki performansının 3’te biri bile değildi” şeklinde konuştu.

Popstar Salih’e Diva’dan nasihat: “Halk insanı vezirde eder rezil de”

Popstar Salih’e Diva’dan nasihat: “Halk insanı vezirde eder rezil de”

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

İlginizi Çekebilir

Oscar 2018 ödülleri sahiplerini buldu! İşte tüm dallarda Oscar'ın kazananları

Oscar 2018 ödülleri sahiplerini buldu! İşte tüm dallarda Oscar'ın kazananları

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

Gençler, sessiz diskoyu sevdi

Gençler, sessiz diskoyu sevdi

Eva Herzigova marka yüzü olmaya devam ediyor

Eva Herzigova marka yüzü olmaya devam ediyor

Hilal-Leon çifti finalde

Hilal-Leon çifti finalde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, gençlik sırrını paylaştı

Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, gençlik sırrını paylaştı

Bağlama virtüözü İsmail Tunçbilek: “Demet Hanım kendi pop şarkılarını okusun”

Bağlama virtüözü İsmail Tunçbilek: “Demet Hanım kendi pop şarkılarını okusun”

Oyuncu Alperen Duymaz: “Direniş Karatay filmi İç Anadolu ve Konya’daki gençler için önemli"

Oyuncu Alperen Duymaz: “Direniş Karatay filmi İç Anadolu ve Konya’daki gençler için önemli"

'Müzeyyen' Müzikali Bursa'da sahnelendi

'Müzeyyen' Müzikali Bursa'da sahnelendi

Ünlü oyuncu Michelle Rodriguez'in Şanlıurfa gezisi

Ünlü oyuncu Michelle Rodriguez'in Şanlıurfa gezisi

Şahinbey Şehitlerin Emanetine Sahip Çıkıyor

Şahinbey Şehitlerin Emanetine Sahip Çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.