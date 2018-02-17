HABER

Saba Tümer Edirne’de halay çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 15:02 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Saba Tümer, Edirne’de düzenlenen Kukerfest’te halay çekti.Avrupa Birliği Bakanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan

Ünlü sunucu Saba Tümer, Edirne’de düzenlenen Kukerfest’te halay çekti.
Avrupa Birliği Bakanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şahan Gökbahar’ın yeni filmi Kayhan’ın İzmir galasında izdiham

Şahan Gökbahar’ın yeni filmi Kayhan’ın İzmir galasında izdiham

Ünlü sanatçı Ahmet Mekin’den TSYD’ye ziyaret

Ünlü sanatçı Ahmet Mekin’den TSYD’ye ziyaret

Mardin’de Aykut Kuşkaya konserine yoğun ilgi

Mardin’de Aykut Kuşkaya konserine yoğun ilgi

Ajda Pekkan Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkıyor

Ajda Pekkan Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkıyor

Volkan Konak, Winner İncek’te ’Karadeniz rüzgarı’ estirecek

Volkan Konak, Winner İncek’te ’Karadeniz rüzgarı’ estirecek

Türk top modeller Bakü'ye çıkarma yapıyor

Türk top modeller Bakü'ye çıkarma yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.