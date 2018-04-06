Safranbolu’da ‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galası

‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galası için filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın ile birlikte Nuri Alço ve Coşkun Öğen gibi bir çok oyuncu Karabük’ün Safranbolu ilçesine geldi.

Vizyona giren ‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin gala programı için filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın ile birlikte Nuri Alço ve Coşkun Öğen gibi bir çok oyuncu Safranbolu’ya geldi. Filmin Safranbolu’daki gala kokteyline Peker Açıkalın dışında diğer oyuncular katılırken, ünlü oyuncu yaklaşık 2.5 saat sonra programın yapıldığı mekana geldi. Burada bekleyen bazı oyuncuların yanı sıra ünlü oyuncu Nuri Alço saatlerce beklemekten sıkılınca yapımcılara saatine göstererek çok geç olduğunu belirtti.

“Alço tokalaşmak istemedi”

Açıkalan’ı beklemekten sıkılan oyuncuların basına poz verdiği sırada kokteylin yapıldığı mekana gelen ünlü oyuncu sanatçılarla tokalaşmaya başladığı sırada Coşkun Öğen’e yaptığı hareketi gören Alço sinirlenerek, Peker Açıkalın ile tokalaşmamak için yerinden ayrıldı. Bu sırada diğer oyuncularla tokalaşan ve şakalaşan Açıkalın poz vermeye geçtiği sırada Nuri Alço’ya elini uzattı, Alço elini cebinden çıkartarak tokalaştı.