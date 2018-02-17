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Şahan Gökbahar’ın yeni filmi Kayhan’ın İzmir galasında izdiham

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 17:51 | Son Güncelleme

Yılın en iddialı komedi filmlerinden olan “Kayhan”ın Optimum Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşen İzmir galasında, sinemaseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle izdiham yaşandı.Televizyon ekranlarının ve sinema dünyasının sevilen ismi Şahan Gökbakar, "Kayhan"’ karakteri ile İzmirli sinemaseverler ile ilk kez Optimum AVM’ de bir araya geldi.

Şahan Gökbahar’ın yeni filmi Kayhan’ın İzmir galasında izdiham

Yılın en iddialı komedi filmlerinden olan “Kayhan”ın Optimum Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşen İzmir galasında, sinemaseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle izdiham yaşandı.
Televizyon ekranlarının ve sinema dünyasının sevilen ismi Şahan Gökbakar, "Kayhan"’ karakteri ile İzmirli sinemaseverler ile ilk kez Optimum AVM’ de bir araya geldi. Filmin Yönetmeni Togan Gökbakar ile film öncesi söyleşiye katılan ve hayranlarıyla bir araya gelen Şahan Gökbakar’a sevenleri büyük bir ilgi gösterdi, izdiham yaşandı. Hayranlarını kırmayan, yediden yetmişe her seveniyle selfie çektiren Gökbakar, ardından AVM Cinemaximum salonlarındaki seyirci ile buluştu.

"Recep İvedik ile mücadele etmiyoruz"
Gökbakar, Recep İvedik ile bir mukayese yapmadıklarını, yerinin çok ayrı olduğunu belirterek, "Biz bile onunla mücadele etmiyoruz. Recep İvedik’in başarısı ortada, biz onun dışında böyle farklı karakterler, oyunculuk tarzları ve değişik komedi türleri deniyoruz. Kayhan da o denemelerimizden biri. Biz her projemizde çok eğleniyoruz, mutlu olduğumuz için çekiyoruz. Herhangi bir kaygı gütmeden yapıyoruz. İzleyen bir kesim çok beğeniyor, bir kesim beğenmiyor. Herkesin zevkine uygun bir şey yapmak çok zor ama en azından herkese hitap eden bir Recep İvedik’imiz var" dedi.

"Farklı karakterlerde filmler çekeceğiz"
Şahan Gökbakar, farklı karakteri barındıran yeni filmler çekebileceğini de dile getirdi.
İki kardeş çalışmanın büyük bir şans olduğunu belirten Togan Gökbakar da "Abi kardeş çalışmak çok eğlenceli ve güzel. Film de gayet güzel oldu. Her film başka bir lezzet, başka bir yolculuk. Kayhan da kendi tadında eğlenceli ve güzel bir film oldu" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbahar’ın yeni filmi Kayhan’ın İzmir galasında izdiham

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