Şahinbey Şehitlerin Emanetine Sahip Çıkıyor

Şahinbey Belediyesi ve Şahinbey İlçe Kaymakamlığı’nın, Şehitleri Anma gününde birlikte organize ettiği programda şehit aileleri Gaziantep protokolü ile bir araya geldi.

Şehit ailelerinin yanında olmaya devam eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ile birlikte şehit ailelerini, milletvekilleriyle ve Gaziantep protokolü ile bir araya getirdi.

"Türkiye İç Anadolu’ya sıkıştırılacaktı"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan 103 yıl önce verilen mücadelenin bugünde verildiğine dikkat çekerek, “Bugün Çanakkale’yi geçip, İstanbul’u ele geçirip orada metropolitan bir şehir kurmak isteyen yedi düvele ders verdiğimiz Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yılı dönümü. Gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitleri anma günümüzde Afrin ve etrafını kıskaca alan terör örgütlerine ders verdiğimiz bir gün oldu. Allah hepinizden razı olsun hepimizin evlatları, kardeşleri bugün orada buluştu. Sizlerin evlatları olmasaydı bugün bu kadar rahat günler göremeyecektik. Şehitlerimiz olmasaydı 103 yıl önce Çanakkale de, 15 Temmuz hain darbe girişiminde veAfrin’de hayata geçirilmek istenen hain planlarla İstanbul dahi Hristiyan metropolitan bir şehir devleti olacaktı. Türkiye yine İç Anadolu’ya sıkışacaktı. İşte bu şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tüm şer güçlerini bertaraf ettik” dedi.

Şehitlerimize Minnet Borçluyuz

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, şehit ve gazilerimiz sayesinde herkesin evinde rahat uyuduğunu kaydederek, “Çok önemli günlerden geçiyoruz. Anadolu, şehitleriyle var olmuştur. Şehitleri ile vatan olmuş ve şehitleriyle bu noktaya gelmiş bir toplumuz. Dün Çanakkale’de daha sonra Anadolu’nun her yerinde tarih boyunca terörle mücadele etmiş, şehit ve gazi olmuş kardeşlerimiz var. Hepsini de şükran ve minnetle anıyorum. Onların sayesinde bugün ülkemizde ezanlar okunup, bayrağımız dalgalanıyor. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu vatan toprağı ilelebet kıyamete kadar bizim olarak kalacaktır. Afrin’e giren kahramanlarımız Çanakkale ruhuyla ülkemizin geleceği için çok önemli bir operasyona imza atıyorlar. Biz oraya girmesek yarın o terör belası gelip bizi bulacaktı. Bu nedenle Afrin operasyonu çok önemliydi. Evlatlarını oraya gönderen her ana babadan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

"İbretlik Bir Destan"

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Çanakkale Deniz Savaşlarının dünyaya ibret olmuş bir destan olduğunu vurgulayarak, “Bu güne kadar şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olduk bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. 365 gün şehit yakınları ile ilgili bütün kurumlarımızla beraber sizlerin emrindeyiz. Çanakkale dünyaya ibret olmuş bir destan. Çanakkale’de çeyrek milyon vatan evladı toprağa düştü. İmansız, arsız güç zehirlenmesi başını döndürmüş düşmana karşı elinde, gözünde ve yüreğinde sadece iman gücü olan bu millet, yedi düveli dize getirdi. Tebessüm ederek ölüme koştular. Onlar bizim göz bebeğimiz, şehitlerimiz. Tıpkı Bedir harbinde, Malazgirt harbinde, Kurtuluş Savaşında, Sakarya ve Kıbrıs harbinde olan şehitlerimiz gibi Peygamber Efendimizin kucağına koştular. Afrin harekatında da milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde imanımızın etrafında kenetlenip dua ederek, devletimize güvenmemiz bizi zafere götürdü. En son şehidimizden bugüne kadar toprağa düşmüş adını bildiğimiz, bilmediğimiz ve bu toprağın vatan olmasında kanı ve kararı olan bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun ” ifadelerinde bulundu.

"Sizlerin hakkını ödeyemeyiz"

Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, şehit ailelerinin ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini ifade ederek, “Aziz şehitlerimize ve gazilerimize devlet ve millet olarak şükran borçluyuz. Sizler en değerli yakınlarınızı, eşinizi, oğlunuzu ve kardeşinizi bu vatan için şehit verdiniz. Bunun dünyada herhangi bir karşılığı olamaz. Bundan daha kıymetli ve büyük bir fedakarlık yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakarlıkları bizlerin varlık sebebi olmuştur. Bizler sizler için ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Sayın Valimizle birlikte şehitlik ve gazilik kavramlarının ne kadar önemli olduğunun bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesi konusunda yapılan çalışmalara her türlü katkı ve desteği sunmaya devam edip, her zaman yanınızda olacağız” dedi.

"İman varsa imkanda var"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 103 yıl önce ecdadın yedi düvele karşı destansı bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "Şahinbey Kaymakamlığımızın ve Şahinbey Belediyemizin müşterek düzenlediği toplantımızda şehit ailelerimizle bir araya geldik. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü olarak kutladığımız gün ve haftamız. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103 yıl önce ecdadımızın yedi düvele karşı vermiş olduğu şanlı mücadelenin neticesinde kazanmış olduğu büyük bir destan. Çanakkale, yedi düvele karşı ecdadımız imkansızlıklar içerisinde ‘İman varsa imkanda var’ dediği ve modern silahlara karşı imanlı göğsünü siper ederek 253 bin şehit verdiğimiz şanlı bir mücadeledir. O günden bugüne ülkemizin birçok noktasında hain terör örgütlerinin saldırıları neticesinde çok şehit verdik. Ancak öyle bir noktaya geldik ki şuanda yurt içerisinde bu hain teröristler artık at koşturamıyorlar. Elbab’ta Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şimdide Afrin de Zeytindalı Operasyonu’nda bunların uzantıları olan teröristler inlerinde yok ediliyorlar. Şanlı Ordumuz, polisimiz ve güvenlik kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bundan sonraki hedefimiz Münbic ve kandil dedi. Bundan sonra yerlerinde rahat oturamayacaklar. Ordumuz onları gittikleri yer neresi olursa olsun orada yok edecekler. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı bundan sonrada kalmayacak" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi ve Şahinbey İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programa AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Garnizon ve 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, protokol üyeleri STK temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.