Samsun’da Stephane Blet&Voca Voıce konseri

Geçen akşam Samsun Devlet Opera ve Bale Kültür Merkezinde Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi sponsorluğuyla Samsunlularla buluşan Dünyaca ünlü Fransız Piyanist Stephane Blet ve Voca Voice Acapella Grubu adeta mest etti.

Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesinin sponsorluğunda konser veren Stephane Blet ve Voca Voice Acapella Grubu konser sırasında seyirciyle bütünleşti. Sahnede önce Fransız Piyanist Stephane Blet ardından Acapella Grubu Voca Voice yer aldı. Piyanist Blet’in samimi tavırları dikkat çekerken seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Piyanistin müthiş dinletisi sonrası Acapella Grubu Voca Voice yabancı ve Türkçe şarkıları kendilerine özgü seslendirdi, zaman zaman seyircinin de eşlik ettiği şarkılarla keyifli anlar yaşandı.

“Bizce sanat size en iyi şekilde bakmak”

Konser alanında Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi stant açıp, misafirlere ikramlarda bulundu. Liv Grubu, “Bizce sanat size en iyi şekilde bakmaktır” mesajını verdi. Organizasyonun sonunda Fransız Piyanist ve Acapella Grubu bu stantları ziyaret etti.