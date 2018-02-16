HABER

Samsun’da Stephane Blet&Voca Voıce konseri

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 10:21 | Son Güncelleme

Geçen akşam Samsun Devlet Opera ve Bale Kültür Merkezinde Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi sponsorluğuyla Samsunlularla buluşan Dünyaca ünlü Fransız Piyanist Stephane Blet ve Voca Voice Acapella Grubu adeta mest etti.Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesinin sponsorluğunda konser veren Stephane Blet ve Voca Voice Acapella Grubu konser sırasında seyirciyle bütünleşti.

Samsun’da Stephane Blet&Voca Voıce konseri

Geçen akşam Samsun Devlet Opera ve Bale Kültür Merkezinde Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi sponsorluğuyla Samsunlularla buluşan Dünyaca ünlü Fransız Piyanist Stephane Blet ve Voca Voice Acapella Grubu adeta mest etti.
Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesinin sponsorluğunda konser veren Stephane Blet ve Voca Voice Acapella Grubu konser sırasında seyirciyle bütünleşti. Sahnede önce Fransız Piyanist Stephane Blet ardından Acapella Grubu Voca Voice yer aldı. Piyanist Blet’in samimi tavırları dikkat çekerken seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Piyanistin müthiş dinletisi sonrası Acapella Grubu Voca Voice yabancı ve Türkçe şarkıları kendilerine özgü seslendirdi, zaman zaman seyircinin de eşlik ettiği şarkılarla keyifli anlar yaşandı.

“Bizce sanat size en iyi şekilde bakmak”
Konser alanında Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi stant açıp, misafirlere ikramlarda bulundu. Liv Grubu, “Bizce sanat size en iyi şekilde bakmaktır” mesajını verdi. Organizasyonun sonunda Fransız Piyanist ve Acapella Grubu bu stantları ziyaret etti.

“Samsun, kıymetli Türkiye’nin kıymetli şehirlerinden”
Türkiye hayranlığıyla bilinen Fransız Piyanist Stephane Blet, “Samsun, Kıymetli Türkiye’nin sanata değer veren kıymetli şehirlerinden biri. Samsun gerçekten çok güzel bir şehir. Bu tür sanat organizasyonları sıklıkla gerçekleştiği sürece güzel yerlerde olan toplumumuz ve Türkiye daha da güzel yerlerde olacak. Samsun halkı, seyirci beni çok güzel karşıladı adeta bütünleştik. Müziğimin ruhunu hissettirebildiysem ne mutlu bana, benim için çok keyif vericiydi. Voca Voice Acapella Grubu şahaneydi sahnede bir bütün olduk” dedi.

Samsun’da Stephane Blet&Voca Voıce konseri

Samsun’da Stephane Blet&Voca Voıce konseri

Samsun’da Stephane Blet&Voca Voıce konseri

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

İlginizi Çekebilir

Kadir İnanır’ı hastaneye getiren Prof. Koçer: "45 dakika ikna etmeye uğraştım"

Kadir İnanır’ı hastaneye getiren Prof. Koçer: "45 dakika ikna etmeye uğraştım"

Kardashian’ın Erzurum ve Karslı olduğu ortaya çıktı

Kardashian’ın Erzurum ve Karslı olduğu ortaya çıktı

Simge’den Uludağ sahnesinde inanılmaz dans şovu

Simge’den Uludağ sahnesinde inanılmaz dans şovu

Orhan Gencebay'dan çok sert açıklamalar: Saldırılara maruz kaldık

Orhan Gencebay'dan çok sert açıklamalar: Saldırılara maruz kaldık

Sevgililer Günü’nde kadınlar peluş ayı hediyesi istemiyor

Sevgililer Günü’nde kadınlar peluş ayı hediyesi istemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü sanatçı Ahmet Mekin’den TSYD’ye ziyaret

Ünlü sanatçı Ahmet Mekin’den TSYD’ye ziyaret

Mardin’de Aykut Kuşkaya konserine yoğun ilgi

Mardin’de Aykut Kuşkaya konserine yoğun ilgi

Ajda Pekkan Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkıyor

Ajda Pekkan Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkıyor

Volkan Konak, Winner İncek’te ’Karadeniz rüzgarı’ estirecek

Volkan Konak, Winner İncek’te ’Karadeniz rüzgarı’ estirecek

Türk top modeller Bakü'ye çıkarma yapıyor

Türk top modeller Bakü'ye çıkarma yapıyor

Tekirdağ’da DİP konseri

Tekirdağ’da DİP konseri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.