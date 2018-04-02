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Seda Sayan’dan Genelkurmay Başkanı Akar’la sefie

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 10:50 | Son Güncelleme

Hatay’a giden sanatçı Seda Sayan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la selfie çekindi.Seda Sayan, Hatay’daki Oğulpınar Sınır Karakolu’nu ziyareti sırasında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la birlikte çekindiği selfie’yi Instagram hesabından paylaştı.

Hatay’a giden sanatçı Seda Sayan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la selfie çekindi.
Seda Sayan, Hatay’daki Oğulpınar Sınır Karakolu’nu ziyareti sırasında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la birlikte çekindiği selfie’yi Instagram hesabından paylaştı.

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