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Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2018 10:50 | Son Güncelleme

Ankara’nın en büyük ve gözde eğlence merkezi Winner İncek’te hafta sonu Serdar Ortaç sahneye çıktı.2 saat boyunca Ankaralıları müziğe doyuran Serdar Ortaç, şarkıları, esprileri ve dansçılarıyla Başkentlilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Ankara’nın en büyük ve gözde eğlence merkezi Winner İncek’te hafta sonu Serdar Ortaç sahneye çıktı.
2 saat boyunca Ankaralıları müziğe doyuran Serdar Ortaç, şarkıları, esprileri ve dansçılarıyla Başkentlilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Sahne programı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç’a ilk soru bisiklet kullanmasıyla ilgili geldi. Bir konserine bisikletle gitmek istediğini söyleyen Serdar Ortaç, "Karadeniz yaylalarında bir konser olsun, oraya bisikletle gideyim" dedi.
Bisiklet merakını, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla duyuran Ortaç, bisiklet yolu olmamasından yakınarak, "Herkesin bisiklet almasını isterim ama bisiklet yolumuz yok. Çıldırıyorum bisiklet kullanırken, motosikletler geçiyor bisikletler geçemiyor. Sarıyer sahilde bisiklet yolumuz var, giriyorum tam gideceğim yayalar o yoldan yürüyor, yine gidemiyorum" dedi.
Eşi Chloe Ortaç’ın anlamsız kıskançlıkları olmadığını söyleyen Serdar Ortaç, basın mensuplarının "Başka bir kültürden de o yüzden rahat olabilir" yorumuna, "Bir sürü kültürden kadınla tanıştım, kadın kadındır. Afgan kadın da, Türk kadın da, Alman kadın da aynı. Chloe’nin ailesinden gelen bir eğitimden belki bu karakteri" dedi. Ortaç, eşinden bahsederken "Yaşlandım, ama beni Chloe gençleştiriyor; onunla kendimi yaşlı hissetmiyorum" dedi.
Tarkan’ın baba olacağını hatırlatan basın mensuplarının, "Tarkan’ı tebrik ettiniz mi" sorusuna ise "Telefonlaşmadık, sizin aracılığınızla kutladım Tarkan’ı. Video çektiğini söylediler, ne kadar güzel Tarkan’ın video ile baba olacağını duyurması, bana olsa masaya çıkar oynarım. Ben de İnstagram videosu ile duyuracağım inşallah baba olacağımı" dedi.

Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”

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Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”

Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”
2 / 6

Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”

Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”
3 / 6

Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”

Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”
4 / 6

Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”

Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”
5 / 6

Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”

Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”
6 / 6

Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”

Serdar Ortaç: “Baba olacağımı öğrensem masaya çıkar oynarım”
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