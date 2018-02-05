Sevgililer Günü’nde kadınlar peluş ayı hediyesi istemiyor

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE genelinde 5.6 milyon üyesi olan Hopi, Sevgililer Günü anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre kadınlar, Sevgililer Günü’nde kendilerine peluş ayı hediye edilmesini istemezken, erkeklerin istemediği hediyelerin başında da selfie çubuğu yer aldı.

Hopi'nin Sevgililer Günü alışveriş tercihlerini ortaya koyan anketinde, “Sevgililer Günü’nü kutluyor musun?’’, “14 Şubat planın ne olur?”, “Sevgililer Günü’nde sevgilin sana ne almasın?” ve “14 Şubat’ı hangi Avrupa şehrinde geçirmek istersin?” soruları yanıtlandı.

ERKEKLER 14 ŞUBAT’I EVDE KUTLAMAK İSTİYOR

Ankete katılan her 10 erkekten 3’ü “14 Şubat planın ne olur?” sorusuna evde özel bir yemek hazırlamak cevabını verdi. Erkeklerin ikinci tercihi yüzde 25 ile canlı müzik çalan bir mekânda eğlenmek olurken, son tercihi ise yüzde 14’lük oranla sinemada romantik bir film izlemek oluşturdu.

ERKEKLER SELFIE ÇUBUĞU, KADINLAR DA PELUŞ AYI İSTEMİYOR

Sevgililer Günü için tercih edilen hediyelerin de analiz edildiği anketin sonuçlarına göre erkeklerin almak istemediği hediyelerin başında selfie çubuğu var. Her 4 erkekten biri selfie çubuğu istemediğini belirtirken, sevgilisiyle yoga kursuna gitmek istemeyenlerin oranı yüzde 23 olarak dikkat çekti.