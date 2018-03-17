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Simge Sağın hayranları ile buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

TRABZON (İHA)

TRABZON (İHA)

Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!
Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!
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