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Simge’den Uludağ sahnesinde inanılmaz dans şovu

MAGAZİN HABERLERİ | 12.02.2018 07:18 | Son Güncelleme

Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ’da düzenlenen gençlik ve müzik festivali Winterfest’te önceki gün popçu Simge Sağın sahne aldı.

Simge’den Uludağ sahnesinde inanılmaz dans şovu

Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ’da düzenlenen gençlik ve müzik festivali Winterfest’te önceki gün popçu Simge Sağın sahne aldı. Sahnedeki dans şovları ile şarkılarını söyleyen güzel sanatçı katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı.
Uludağ’da düzenlenen gençlik ve müzik festivali Winterfest’te önceki gün popçu Simge Sağın sahne aldı. Festivalin 3. dönemin ilk gününde sahne alan Simge özel repertuvarı ve sahnedeki dans şovu ile dinleyicilerinden tam not aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Simge "Miş Miş", "Kamera", "Üzülmedin mi", "Prens ve Prenses" gibi sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Konserden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Simge Sağın," Bu benim 3. Uludağ sahnem olacak, çok keyifli geçiyor, genç bir kitle bizi bekliyor. O yüzden heyecanla şuan sahneyi bekliyorum. 14 şubat için tüm sevgililerin sevgililer günü şimdiden kutluyorum, ben sahnede olacağım. Ozan ile 4. yıl dönümümüz sevgililer gününde sevgili olduk. Ben 14 şubata inanmıyorum, özel gün sevenlerden değilim zaten özel günleri yaşayamadığım için mi acaba onu sorguluyorum içimde. Hep çalışmak durumda kaldığım için yılbaşı, doğum günü hep sahnede olduğum için çok inanmıyorum" dedi.

Simge’den Uludağ sahnesinde inanılmaz dans şovu

Simge’den Uludağ sahnesinde inanılmaz dans şovu

Simge’den Uludağ sahnesinde inanılmaz dans şovu

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