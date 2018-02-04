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Sokak ortasında döktürünce ilgi odağı oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 04.02.2018 11:00 | Son Güncelleme

SAMSUN (İHA)

Sokak ortasında döktürünce ilgi odağı oldu

SAMSUN (İHA)

Sokak ortasında döktürünce ilgi odağı oldu

Sokak ortasında döktürünce ilgi odağı oldu

Sokak ortasında döktürünce ilgi odağı oldu

Sokak ortasında döktürünce ilgi odağı oldu

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