Söz dizisinin Hafız’ı: “Ben okullu olmayanlara da bayılıyorum çünkü ciğerden oynuyorlar”

Söz dizisinin Hafız’ı Mustafa Yıldıran, “Bir iş için mühendis lazım ve sadece mühendisler gidiyor. Ama oyunculuk öyle bir şey değil. Herkes gidebiliyor. Yetenekli ise gerçekten gitsin. Ben okullu olmayanlara da bayılıyorum çünkü ciğerden oynuyorlar” dedi.

Söz dizisinin 40’ıncı bölümünde şehit olan Hafız’ı canlandıran Mustafa Yıldıran, bu hafta sonu Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi’nde öğretmenlik yaptı. Turgut Özal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sinema akademisinin 9’uncu dersine katılan Mustafa Yıldıran öğrencilere deneyimlerini paylaştı.

Okul yıllarında hep sakal ve bıyık bıraktığını söyleyen Oyuncu Mustafa Yıldıran, “Hafız 7 kişiden biri, sakalsız. Ben de hep sakal uzatıyordum. Okuldayken öyleydim hep sakal bırakırdım. Sakal bırakmaya çalıştım ama gelirken kestim çünkü alışamıyorum bu sefer de. İlk defa Hafız’da sakalsız bir rol geldi. Alışamam diye düşünürken şimdi de sakal uzatamıyorum” dedi.

“Okullu olmayanlara da bayılıyorum çünkü ciğerden oynuyorlar”

Mustafa Yıldıran, “Siz bu işe gireceksiniz profesyonel olarak devam edeceksiniz belki piyasanın içinde olacaksınız ama her zaman önceden niyetinizi belirleyin. Okul bittiğinde şunları yapacağım diyorsun ama çıkar çıkmaz görüyorsun ki senden çok var. Ve aslında okul mezunlarının hiçbir önemi yok. Mesela bir iş için mühendis lazım ve sadece mühendisler gidiyor. Ama oyunculuk öyle bir şey değil. Herkes gidebiliyor. Ve yetenekli ise gerçekten gitsin. Ben okullu olmayanlara da bayılıyorum çünkü ciğerden oynuyorlar. Adam hiçbir eğitim almamış ama etkiliyor. Bu değerli bir şey. belki de okul fazla kuralla sizi geciktiriyor olabilir. Okulun vereceğini 2 yıl başka bir yerde eğitim olarak alabilirsin. Ama okulun ne gibi faydaları var. Ben devlet tiyatrosuna gireceğim diyorsan okumak zorundasın” şeklinde konuştu.

Hafız’ın şehit olmasına karşı sorulan soruya Yıldıran, “Ayrılma gereği değil de oranın bir dünyası var. Hafız şehit olmasaydı. Emin olun bir başkası şehit olacaktı. Bunların bir zamanı var. Belki de şimdi çok daha iyi olur” ifadelerini kullandı.