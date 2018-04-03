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Stilini keşfetmek isteyenler için 'Stil Günleri'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

GİYİM markası Beymen Club, düzenlediği stil günleri ile modaseverlerle buluştu.

İSTANBUL, (DHA) GİYİM markası Beymen Club, düzenlediği stil günleri ile modaseverlerle buluştu. 23 Mart tarihinde başlayan Beymen Club Stil Günleri etkinliği, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Trabzon, İskenderun, Gaziantep ve Denizli’deki seçili mağazalarda 10 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Stilini keşfetmek isteyen modaseverleri bekleyen Beymen Club Stil Günleri'ne Beymen Club Tasarım Ekibi katılırken, 2018 ilkbahar / yaz kreasyonu hakkında da sahip olunabilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler için stil günleri takvimi ise şöyle:

İSTANBUL:7 Nisan Cumartesi Beymen Club Zorlu Center; 11 Nisan Çarşamba Beymen Club İstinyePark; 13 Nisan Cuma Beymen Club Aqua Florya 28 Nisan Cumartesi Beymen Club Akbatı; 28 Nisan Cumartesi Beymen Club Erenköy. ANKARA: 07 Nisan Cumartesi Beymen Club Ankara Armada 14 Nisan Cumartesi Beymen Club Ankara Cepa. İZMİR: 06 Nisan Cuma Beymen Club İzmir Alsancak; 06 Nisan Cuma Beymen Club İzmir Mavibahçe. BURSA: 13 Nisan Cuma Beymen Club Bursa Korupark.İSKENDERUN:18 Nisan Çarşamba Beymen Club İskenderun.TRABZON: 4 Mayıs Cuma Beymen Club Trabzon GAZİANTEP: 9 Mayıs Çarşamba Beymen Club Gaziantep Sankopark AVM. DENİZLİ: 10 Mayıs Perşembe Beymen Club Denizli.

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