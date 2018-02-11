Suavi çocuklar için sahneye çıktı

Ünlü sanatçı Suavi yapılacak olan ‘Datça Çocuk Evi’ için Marmaris’te sahne aldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yapılacak olan ‘Datça Çocuk Evi’ için tanıtım gecesi düzenlendi. Marmaris Barlar Sokağı’ndaki Cımbız Bar’da gerçekleşen etkinlikte Suavi sahne aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Suavi şarkılarını hayata geçirilecek olan Datça Çocuk Evi için söyledi. Mekanı dolduran Marmarisliler hep birlikte ünlü şarkıcıya eşlik etti. Ünlü şarkıcı, şarkı aralarında müzikseverlerle sohbet de etti. Marmarislilere unutulmaz bir gece yaşatan Suavi, örnek bir davranışa da imza atmış oldu.