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Tekirdağ’da DİP konseri

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.02.2018 19:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Alternatif Sahne markasıyla başta üniversite öğrencilerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiği etkinliklere DİP konseri ile devam etti.Daha önce bir çok ulusal etkinlikte yer alan aralık ayında ise Alternatif Sahne’de ilk kez Tekirdağlıların karşısına çıkan ve kendisine yeni bir hayran kitlesi yaratan DİP, Alternatif Rock türündeki müzik kültürü ve 3 saatlik performansları ile yine kendisine hayran bıraktı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Alternatif Sahne markasıyla başta üniversite öğrencilerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiği etkinliklere DİP konseri ile devam etti.
Daha önce bir çok ulusal etkinlikte yer alan aralık ayında ise Alternatif Sahne’de ilk kez Tekirdağlıların karşısına çıkan ve kendisine yeni bir hayran kitlesi yaratan DİP, Alternatif Rock türündeki müzik kültürü ve 3 saatlik performansları ile yine kendisine hayran bıraktı. Vokalde Sercan Erdinç, elektrogitarlarda Eyüp Demirci ve Ozan Yurdakul, bass gitarda Oğuz Dolma ve davulda Hakan Obut’un oluşturduğu grup birbirinden ünlü eserlerin yanı sıra İnsana Kalan, En Baştan ve Koku adlı bestelerini de müzikseverler için seslendirdi.

“İnsanlar bizleri dinlemeye geldikçe müziğe daha fazla sarılıyoruz”
Yüzlerce müzikseverin takip ettiği konser alkışlar eşliğinde ona ererken konser sonrasında grup adına açıklamalarda bulunan solist Sercan Erdinç. geceye katılan tüm müzikseverlere teşekkür ederek, “Kalabalık olsun olmasın burada farklı bir enerji var. Biz grup olarak ilk geldiğimiz andan itibaren o enerjiyi aldık. Çok eğlendik, insanlarda gördüğümüz kadarıyla eğlenmeye gelmişti. Bu geceki gibi muhteşem insanlar bizleri dinlemeye geldikçe daha da çok şevkleniyoruz, müziğe daha fazla sarılıyoruz” dedi.

“Burada çalışan arkadaşlarımızın samimiyetleri bizim için çok değerliydi”
Alternatif Sahne markasıyla düzenlenen konser için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve ekibini de unutmayan Erdinç, “Belediyemize bize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımızın bize gösterdiği ilgi, samimiyetleri bizim için çok değerliydi. Biz burada o samimiyeti tamamıyla gördük. Başta Süleymanpaşa Belediye Başkanımız olmak üzere bu gece bizler gibi emek harcayan Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Alternatif Sahne Şubat ayı programı, 15 Şubat Perşembe saat: 19.00’da ‘OKTAV Tiyatro Gösterisi’, 20 Şubat Salı saat 20.00’da ‘90’lar Kostümlü Parti’, 22 Şubat Perşembe saat 20.00’da ‘Türkü Gecesi’, 27 Şubat Salı saat 20.00’de ‘Karaoke Partisi’ etkinlikleri ile devam edecek.

Tekirdağ’da DİP konseri

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Tekirdağ’da DİP konseri

Tekirdağ’da DİP konseri
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Tekirdağ’da DİP konseri

Tekirdağ’da DİP konseri
3 / 7

Tekirdağ’da DİP konseri

Tekirdağ’da DİP konseri
4 / 7

Tekirdağ’da DİP konseri

Tekirdağ’da DİP konseri
5 / 7

Tekirdağ’da DİP konseri

Tekirdağ’da DİP konseri
6 / 7

Tekirdağ’da DİP konseri

Tekirdağ’da DİP konseri
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Tekirdağ’da DİP konseri

Tekirdağ’da DİP konseri
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