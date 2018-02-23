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Tolga Yüce’den 2 yeni komedi filmi

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 14:17 | Son Güncelleme

Canavar Gibi’ sinema filminde rol alan Tolga Yüce, "Komediye bu kadar yatkın olduğumu bilmiyordum" dedi.Yapımcılığını Empati Yapım’ın üstlendiği, Şevket Çoruh’un ’Frankeinstein’ karakterine hayat verdiği ’Canavar Gibi’ sinema filminin çekimleri tamamlandı.

Canavar Gibi’ sinema filminde rol alan Tolga Yüce, "Komediye bu kadar yatkın olduğumu bilmiyordum" dedi.
Yapımcılığını Empati Yapım’ın üstlendiği, Şevket Çoruh’un ’Frankeinstein’ karakterine hayat verdiği ’Canavar Gibi’ sinema filminin çekimleri tamamlandı. Biri ’Canavar Gibi’ olmak üzere bu yıl iki komedi filmi ile sinemaseverlerle buluşacak olan ünlü oyuncu Tolga Yüce, samimi bir itirafta bulunarak "Komediye bu kadar yatkın olduğumu bilmiyordum" dedi. Yüce, "Başrolünü Şevket Çoruh’un oynadığı Canavar Gibi filminde Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar ve Nazlı Tosunoğlu gibi oyuncular yer alıyor. Türk Frankenstein’i çekiyoruz, aslında ilk kez çekiliyor. Güzel bir komedi filmi oldu. Çekimlerini geçtiğimiz günlerde tamamladık. Önümüzdeki Günlerde vizyona girecek. Çekimlerini İstanbul’da tamamladık. İzleyiciyi çok ilginç bir sinema filmi bekliyor diyebiliriz. Kadroda da komedinin önemli isimleri var" ifadesini kullandı.
Yüce, aynı zamanda Canan Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı, İstanbul ve Tekirdağ’da çekimleri tamamlanan "Ah Be İstanbul" filminde Cevher karakterini canlandırdı. "Ah Be İstanbul" isimli film de yakında vizyona girecek.

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