Forum Trabzon’da “Yedi Bölge Moda İçin El Ele” defilesi sergilendi.

İstanbul Avcılar İHKİP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde bölgelerarası birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirmek, bölgelerin yöresel kumaşlarının günümüz modasına yansıtılarak gençlerin örf, adet, gelenek ve göreneklere göre giyim tarzlarını benimsetmek amacıyla İstanbul, Erzurum, Van, Sivas, Mersin, Muğla ve Trabzon ortaklığında "Yedi Bölge Moda İçin El Ele" projesi gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde yedi farklı bölgeden gelen tasarımlar ve yöresel kumaşlar modacı Hüseyin Küçük ve ekibi ile birlikte öğrenciler tarafından dikilip, her bölge için ayrı ayrı defileler gerçekleştirilerek, yöresel motifler Türkiye genelinde tanıtılıyor. Forum Trabzon Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen defilede mankenlerin adeta profesyonel şekilde kıyafetleri sergilemeleri izleyenler tarafından beğenildi.