Türk top modeller Bakü'ye çıkarma yapıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- DÜNYACA ünlü top modellerin katılımıyla Türkiye'nin en büyük moda organizasyonuna imza atan Dosso Dossi Fashion Show, yurt dışına açılıyor. 40 firma tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 1-3 Mart tarihleri arasında ünlü mankenler defileye çıkacak.
Dosso Dossi Fashion Show kapsamında 2 Mart Cuma günü yapılacak defilede Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Didem Soydan, Şebnem Schaefer, Günay Museyeva, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ege Begüm Yücetan podyumda olacak. Koreografisini Öner Evez'in hazırlayacağı defilede Türk tasarımcıların 2018 ilkbahar-yaz ürünleri sergilenecek. Azerbaycan'ın en büyük fuar merkezi olan Bakü EXPO Center'da yapılacak defilenin ardından parti düzenlenecek. Bakü'nün popüler eğlence merkezi Enerji Club'te gerçekleştirilecek partide, Azerbaycan'ın ünlü şarkıcıları Röya ve Soso Pavliashvili konser verecek.
Holdingin yönetim kurulu başkanı Hikmet Eraslan, ilk yurt dışı şovu kardeş ülke Azerbaycan'da yapacakları için mutlu olduklarını belirterek, "Dosso Dossi'ye özgü defile ve konserler ile Bakü'de festival havası estireceğiz" dedi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet
'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'
Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...
Barzani iflasın eşiğinde: IKBY büyük bir borç batağında
Muharrem İnce'den tüzük atağı: Üst üste iki seçim kazanamayan gitsin
Canlı yayında uyuşturucu ticaretine polis baskını!
Firari hükümlüden 'öğle vakti' baskına gelen polise tepki
Bu kez işler ters gitti!
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
Feci şekilde can verdi! Ülkeden kaçmaya çalışan avukatı aslanlar yedi
Batuhan Çolak yazdı! AK Parti ile ilgili gündemi sarsacak iddia...
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum