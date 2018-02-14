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Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.02.2018 17:43 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla Samsun’da mini bir konser verdi.Türkiye hayranlığı ile tanınan ünlü Fransız piyanist VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde mini bir konser verdi.

Dünyaca ünlü Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla Samsun’da mini bir konser verdi.
Türkiye hayranlığı ile tanınan ünlü Fransız piyanist VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde mini bir konser verdi. Medical Park yetkilileri tarafından karşılanan Blet, konserden önce yetkililerle sohbet etti. C-Blok giriş katında piyanosu ile hastane koridorlarında hoş bir hava estiren Blet’i hasta ve hasta yakınları dikkatle izledi. Blet’i izleyenler arasında lösemi hastası olan minikler de bulundu.
VM Medical Park ve Liv Hospital Samsun Hastanesi’nin sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda hasta ve hasta yakınları keyifli dakikalar yaşadı.

Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da

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Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da

Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da
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Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da

Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da
3 / 6

Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da

Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da
4 / 6

Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da

Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da
5 / 6

Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da

Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da
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Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da

Türkiye hayranı ünlü Fransız piyanist Samsun’da
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