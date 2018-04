Ünlü isimlerden sokak hayvanları için ‘Satın Alma Sahiplen’ çağrısı

"YEDİĞİMİZ HER LOKMADA ONLARIN DA HAKKI VAR"

Sanatçı Leman Sam ise, Demircan’a böyle bir etkinliği yaptığından dolayı teşekkür edip hayvanlar için yapılan alanların çoğalması temennisinde bulundu. Sanatçı Yusuf Güney de, “Yediğimiz her lokmada, aldığımız her nefeste, yürüdüğümüz her yolda onların da hakkı var. Bencil olmayıp onların haklarını onlara sunmalıyız” ifadelerini kullandı.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sokak hayvanları detay

Etkinlik alanı detay

Sanatçı Leman Sam, sanatçı Yusuf Güney, oyuncu Duygu Yetiş röportaj

Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan röportaj