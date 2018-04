Ünlü isimlerden sokak hayvanları için ‘Satın Alma Sahiplen’ çağrısı

Kendi köpeğinin de daha önce evde büyütülüp sokağa terk edildiğini belirten Yetiş, sokağa terk edilen hayvanlar hakkında da konuştu. Yetiş, “Hayvanlar hediye edilebiliyor. Ancak hayvan bakmak ciddi bir sorumluluk istiyor. Eğer bir canlıya bakmak istiyorsanız bunun kararını iyi vermelisiniz. O zaman bir hayvan sahiplenilmeli. Onların barınaklara terk edilmesi onlar için çok büyük bir zorluk. Barınaklarda çünkü belli bir süre kalabiliyorlar. O yüzden insanlar satın almasın, sahiplensin” diye konuştu.

“HAYVANLARA KARŞI BENCİL OLMAMALIYIZ”

Etkinlik alanından bir kedi ve bir köpek sahiplenen Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan, şöyle konuştu:

“Cihangir kedileriyle meşhurdur. Burada gerçekten hayvanlara sevgiyle yaklaşan insanlar oldukça fazla. Biz de bu anlamlı günde buradayız. Hem kedilere hem köpeklere yönelik sürdürdüğümüz çalışmalara “Cihangir Pati Dostları” da katıldı. Hepsi çok duyarlı. Buradan bütün dünyaya bencil olmamamız gerektiğini haykırıyoruz. Hepimiz bu kâinatın bir parasıyız. Havasına, suyuna, toprağına sahip çıktığımız kadar canlılarına da sahip çıkmalıyız. Onların ekolojik denge içerisinde önemli bir yeri var. Onları önce zihnimizde, daha sonra gerçekten sahiplenmeliyiz.”

"YEDİĞİMİZ HER LOKMADA ONLARIN DA HAKKI VAR"

Sanatçı Leman Sam ise, Demircan’a böyle bir etkinliği yaptığından dolayı teşekkür edip hayvanlar için yapılan alanların çoğalması temennisinde bulundu. Sanatçı Yusuf Güney de, “Yediğimiz her lokmada, aldığımız her nefeste, yürüdüğümüz her yolda onların da hakkı var. Bencil olmayıp onların haklarını onlara sunmalıyız” ifadelerini kullandı.

Funda Gül Tekin