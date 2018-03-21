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Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, gençlik sırrını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 13:49 | Son Güncelleme

İZMİR'de, bu yıl 11'incisi düzenlenen İleri Yaş Sempozyumu başladı.

Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, gençlik sırrını paylaştı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, bu yıl 11'incisi düzenlenen İleri Yaş Sempozyumu başladı. Sağlıklı yaş almanın sırlarını, katıldığı sempozyumda paylaşan ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu (77), "İnsan, kendini ne kadar çok severse o kadar çok moral bulur" dedi.
İzmir 2'nci Uluslararası ve 11'inci Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, 'Sosyal Dışlanma ve Yaşlılık' konusuyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başladı. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle düzenlenen ve başkanlığını Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu'nun üstlendiği sempozyumun açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ege Geriatri Derneği Başkanı Doç. Dr. Sevnaz Şahin, Ege Geriatri Derneği Onursal Başkanı ve İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay katıldı. Katıldığı sempozyumda konuşan ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, katılımcılara sağlıklı yaş almanın sırlarını anlattı. Damcıoğlu, "İnsanın her döneminde ama özellikle ileri yaş döneminde olmazsa olmaz şeyi, kendini sevmesidir. Bir insan aynaya baktığı zaman 'Ben çok güzelim, ben çok önemliyim' diyebilmeli. İnsan kendini ne kadar çok severse o kadar çok moral bulur. Moral ne kadar yüksek olursa insan o kadar huzurlu ve o kadar iyi olur. Ben ileri yaş dönemimi İzmir Karşıyaka'da geçiriyorum. Ankara'da doğup, büyüdüm ama hayatımın bu bölümünü İzmir'de geçiriyorum. Bana 'Böyle genç nasıl kalıyorsunuz?' diye soruyorlar. Onlara 'Hep dans ediyorum' diyorum. Yaşımı soruyorlar. 'Ben çılgın bir kadınım, yaşım yok' diyorum. İzmir'de sahil kenarları çok güzel, arkadaşlarımla çıkıp, yürüyüş yapıyorum" diye konuştu.
Nurhan Damcıoğlu, soru aralarında bulduğu fırsatlarda eline mikrofonu alarak, 'Yangın Var' ve 'Ben Kalender Meşrebim' gibi unutulmaz eserleri de seslendirip, dans etti.

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Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, gençlik sırrını paylaştıÜnlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, gençlik sırrını paylaştıÜnlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, gençlik sırrını paylaştıÜnlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, gençlik sırrını paylaştı

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