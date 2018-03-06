Ünlü manken Çağla Şikel’in podyumda zor anları

Ünlü manken Çağla Şikel podyumda yürüdüğü sırada bir anda yere düştü. Düştüğünde yaşanan o anların görüntüsünü de Şikel, sosyal medya hesabından,”İtiraf edin bence iyi patinaj çekiyorum” notu ile paylaştı.
Ünlü manken Çağla Şikel, bir defile için podyuma çıktığı sırada ayağı kayarak yere düştü. Düştüğü anın görüntüsünü de Şikel, sosyal medya hesabından “İtiraf edin bence iyi patinaj çekiyorum“ notuyla hayranları ile paylaştı. Görüntülerde ünlü manken Şikel, ayağı kayınca bir anda yere düşüyor.
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