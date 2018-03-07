Ünlü menajer Yaşar Gaga’nın ölümü ünlü isimleri yasa boğdu

Hayatını kaybeden ünlü menajer ve şarkıcı Yaşar Gaga’nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle bir aydır İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören ünlü menajer ve şarkıcı Yaşar Gaga hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun menajerliğini yapan Gaga’nın ölümü, sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Megastar Tarkan, İnstagram hesabından Gaga ile birlikte yaptıkları bir şarkıyı paylaşarak, "Ateş oldun düştün yüreğime Yaşar’ım. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun arkadaşım. Nur içinde yat" dedi. Ünlü isimlerin paylaşımları şöyle;

Ebru Gündeş, "Aramızdan çok erken ayrıldın huzur içinde uyu"

Süperstar Ajda Pekkan, "Canım Yaşar’ım mekanın cennet olsun. Sezen’im sana ve Yaşar’ımın tüm sevenlerine, sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun"

Murat Boz, "Üzüntüm çok büyük. Nurlar içinde yat güzel insan. Mekan’ın cennet olsun Yaşar"

Kibariye, "Yaaaa Yaşar’ım benim. Sen daha 10 gün önce bana klip çekeceğiz. Buika ile düet yapacaktık derken bugün senin melek olduğunu duydum. Seni cidden çok sevdim. İçim yandı, nur içinde yat kardeşim"