HABER

Ünlü oyuncu Jim Carrey, Trump’ı çığlık atarken resmetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2018 13:22 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, ABD Başkanı Donald Trump’ı çığlık atarken resmetti.Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor.

Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, ABD Başkanı Donald Trump’ı çığlık atarken resmetti.
Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Carrey, son paylaşımında Trump’ı çığlık atarken resmetti. Yaptığı tablolarla büyük ilgi toplayan Carrey, Trump’ı “Dünyada erken olduğunu biliyorum ama bunu Başkanımız Donald Trump’ın resmi portresine göndermek istiyorum. Buna ’Çığlık’ denir. Ben çığlık atıyorum. Çığlık atmayı bırakacak mı?” ifadeleriyle paylaştı. Trump’ı yüzü kızarık ve önünde dondurma kasesiyle resmeden Carrey, Trump’ın sürekli bağırdığını dile getirdi.

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
AK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendiAK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendi
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek Ailesi’nin mutlu günü

Erkek Ailesi’nin mutlu günü

İzel'in oynadığı filmin çekimi tamamlandı

İzel'in oynadığı filmin çekimi tamamlandı

’Avrasya güzelleri’ Türkiye’ye geliyor

’Avrasya güzelleri’ Türkiye’ye geliyor

Nefesli çalgılar konseri mest etti

Nefesli çalgılar konseri mest etti

Finli güzeller Hayvan barınağını gezdi

Finli güzeller Hayvan barınağını gezdi

Karadenizli ünlü sanatçı Resul Dindar’ın annesi yaşam mücadelesini kaybetti

Karadenizli ünlü sanatçı Resul Dindar’ın annesi yaşam mücadelesini kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.