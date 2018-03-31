Ünlü oyuncu Jim Carrey, Trump’ı çığlık atarken resmetti

Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, ABD Başkanı Donald Trump’ı çığlık atarken resmetti.

Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Carrey, son paylaşımında Trump’ı çığlık atarken resmetti. Yaptığı tablolarla büyük ilgi toplayan Carrey, Trump’ı “Dünyada erken olduğunu biliyorum ama bunu Başkanımız Donald Trump’ın resmi portresine göndermek istiyorum. Buna ’Çığlık’ denir. Ben çığlık atıyorum. Çığlık atmayı bırakacak mı?” ifadeleriyle paylaştı. Trump’ı yüzü kızarık ve önünde dondurma kasesiyle resmeden Carrey, Trump’ın sürekli bağırdığını dile getirdi.