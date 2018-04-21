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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Seray Sever, Eray Sünbül ile nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu Seray Sever, Eray Sünbül ile nikah masasına oturdu. Bodrum’a gelin gelen Seray Sever mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.
Bodrum’da geçtiğimiz gün aile arasında sade bir nişan yapan Sever ve Sünbül çifti sade bir düğünle de dünyaevine girdi. Düğüne çiftin aile büyükleri yakın arkadaşları ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon katıldı. Seray Sever’in zaman zaman gözleri doldu.
Ünlü oyuncu Seray Sever ve iş adamı eşi Eray Sünbül düğünün ardından aileleri ve yakın arkadaşları ile beraber bir restoranda yemek yedi. Belediye Başkanı Kocadon’un da katıldığı yemek sonrasında çift düğün pastasını kesti. Tüm aile üyeleri ile beraber kesilen pastanın ardından Sever ve Sümbül düğün pastasını bir birlerine yedirdiler. Ünlü oyuncu pasta mumunu üflerken çocuk dileğinde bulundu.
Düğün sonrasında İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sever, evliliğe çok hızlı karar verdiklerini ifade ederek, “Biz evliliğe biraz hızlı karar verdik. Emrah’ın annesinin doğum gününe gittiğimizde biz biraz hızlı ilerlemek istiyoruz dedik ve kabul ettiler. 1 hafta içerisinde evlendik. Melik Yazgan gelinliği 1 günde dikti. Mesut Öner saçımı yaptı. Her şey çok çabuk gelişti. Herkes ağlamaklı ve mutlu bir vaziyetteydi. Heyecan, mutluluk ve gözyaşı bir arada oldu” şeklinde konuştu.
Bodrum’a yerleşiyor
Bodrum’da bir düzen kuracağını da sözlerine ekleyen Ünlü oyuncu “Eray eskiden berri Bodrum’u seviyor ve istiyor. İnşallah evlat sahibi olduğumuzda çocuğumuzu Bodrum’da yetiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Bebek istiyor
Bebek istediğini söyleyen Seray Sever, “Her şey nasip. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Birkaç ay evliliğin keyfini çıkaralım. Evlilik cüzdanını sallaya salaya dolaşalım havamızı atalım. Evliliğin biraz keyfini sürelim tabii ki çocuk istiyoruz. Evliliğin en büyük amacı tam aile olmak ve evlat sahibi olabilmektir. Her şey nasip kısmet işidir. İnşallah bir evlat sahibi oluruz” dedi.
Sürekli bir ağlama halinde olduğunu belirten Sever, “Biz Eray ile bir birimizi çok seviyorduk. 1 günde herkese sürpriz oldu. Evlilik hazırlığı yorucu bir şeymiş. Çok mutlu bir yorgunlu bu koşuşturmaca. Evden ağlayarak çıktım ve hep bir ağlama halindeyim. Biraz fazla duygusal oldu ama çok mutluyum. Bodrum’u çok seviyoruz ve Bodrum’da yaşadığımızı hissediyoruz. Ailenin büyük çoğunluğu Bodrum’da olunca burada yapalım düğünü dedik” ifadelerini kullandı.
Seray Sever’in kardeşi Soner Sever ise ablasının mutluluğuna şahitlik ettiğini belirterek, kız evi naz evidir dediklerini ve ablasını istemeye geldiklerinde hüzünlü bir mutluluk yaşadığını anlattı. Ünlü oyuncu Sever’in nikah şahidi de olan erkek kardeşi, ablasına mutluluklar diledi.
Seray Sever’in eşi Eray Sünbül’ün heyecanı ise dikkatlerden kaçmadı. Çiçeği burnunda çifti yalnız bırakmayan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise Sünbül ve Sever’e bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor

Ünlü oyuncu Seray Sever çocuk istiyor
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